Cum s-a rupt în două un avion cargo după o aterizare dramatică de urgență VIDEO

Un avion cargo al DHL s-a rupt în două după ce a aterizat de urgență pe Aeroportul Juan Santamaria din Costa Rica, joi, 7 aprilie.

După aterizare, avionul a derapat de pe pistă și s-a rupt în două, scrie The Guardian.

Echipajul nu a fost rănit și un singur membru a fost supus unei examinări medicale, din prudență, a transmis DHL.

Video footage of the DHL Boeing 757 Freighter just as it skidded off the runway at SJO.

