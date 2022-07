Noul avionul revoluționar cu fuzelaj îngust produs de China este pregătit să intre pe piața internațională VIDEO

China este gata să certifice aeronava cu fuzelaj îngust C919, ce va intra în concurență directă cu avioanele produse de Airbus-Boeing, în condiţiile în care aparatele de testare au finalizat toate sarcinile de zbor.

Producătorul de stat Commercial Aircraft Corp of China a anunţat pe contul său oficial de socializare că cele şase avioane de testare au încheiat sarcinile de testare, programul intrând în etapa finală de primire a unui certificat de la Administraţia Aviaţiei Civile din China, necesar pentru a efectua operaţiuni comerciale.

Certificarea avionului C919 ar marca o piatră de hotar în ambiţiile Chinei de a urca în lanţul de producţie.

COMAC este acum efectiv a treia opţiune de pe piaţă pentru avioanele cu peste 100 de locuri, după ce Boeing şi Airbus au încheiat acorduri pentru preluarea producţiei de avioane rivale fabricate de Embraer şi Bombardier.

Conceput pentru a concura direct cu familiile Boeing 737 MAX şi Airbus 320neo, programul de avioane C919 s-a confruntat cu o serie de probleme tehnice şi cu controale mai dure la export din SUA, după ce a fost lansat în 2008, a relatat Reuters.

Primul client al acesteia este compania de stat China Eastern Airlines, care a plasat o comandă pentru cinci avioane C919 în martie anul trecut.

Changjiang Daily, un ziar deţinut de guvernul local din Wuhan, a relatat pe 8 iulie că compania aeriană este programată să primească prima livrare în august. Asamblat în China, avionul se bazează în mare măsură pe componente occidentale, inclusiv pe motoare şi avionică.

#Shanghai government on Monday said it will promote the acquisition of an airworthiness certificate for #China's first homemade passenger #aircraft, the #C919, and begin the first delivery in 2021. #aviationnews #airplane #industrynews pic.twitter.com/9TQgyw137T