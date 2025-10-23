De ce este periculos să te transferi pe un loc liber într-un avion. Explicația unui pilot

Joi, 23 Octombrie 2025
De ce este periculos să te transferi pe un loc liber într-un avion. Explicația unui pilot
Pasageri în avion Foto: Pexels

Deși poate părea tentant — mai ales când ești înghesuit în clasa economică — schimbarea locului înainte de decolare nu este o idee bună, avertizează un fost pilot de la Virgin Atlantic.

Pete Hutchison, cunoscut pe rețelele sociale drept „Pete the Irish Pilot”, a explicat pentru The Independent că mutarea pasagerilor dintr-o parte în alta a aeronavei poate afecta serios echilibrul acesteia în momentele critice ale zborului: decolarea și aterizarea.

„Dacă pasagerii încep să se mute, mai ales în număr mare, către zone neplanificate ale avionului, centrul de greutate se poate modifica semnificativ”, a declarat fostul pilot.

„Dacă toți s-ar așeza în partea din față, avionul ar putea avea dificultăți la desprinderea de sol – sau, în unele cazuri, acest lucru ar deveni imposibil. În schimb, dacă toți s-ar muta în spate, există riscul ca aeronava să atingă pista cu coada la decolare sau la aterizare.”

Cum influențează pasagerii echilibrul avionului

Hutchison a explicat că poziția pasagerilor este inclusă în calculele pe care echipajul de zbor le face pentru decolare și aterizare.

Structura avionului funcționează, potrivit lui, „ca o balanță”. Pentru siguranță, acesta trebuie încărcat astfel încât botul să nu se ridice sau să se încline prea mult.

„Zborul în siguranță depinde de menținerea centrului de greutate în limitele operaționale ale avionului. Pentru asta, toate componentele – echipajul, pasagerii, bagajele, marfa, combustibilul și proviziile – trebuie distribuite corect, într-un echilibru pe care piloții îl numesc ‘trim’”, a explicat el.

Responsabilitatea pentru această distribuție aparține planificatorilor de încărcare și dispecerilor, care introduc datele într-o fișă de încărcare verificată atât de personalul de la sol, cât și de comandantul aeronavei.

„Locul tău în cabină este una dintre variabilele luate în calcul”, spune Hutchison. „În timpul zborului te poți mișca, inclusiv pe un alt loc — cu permisiunea echipajului — însă pentru decolare și aterizare trebuie să te afli pe locul alocat.”

Ce se întâmplă la companiile cu locuri libere la alegere

Unele companii, precum Southwest Airlines, au permis până acum pasagerilor să-și aleagă locul la îmbarcare, însă această practică va fi eliminată în 2026.

Hutchison subliniază că acest lucru nu înseamnă că astfel de zboruri sunt nesigure. Problemele apar doar atunci când avionul este umplut în proporție mai mică de 80%. În aceste situații, echipajul are grijă să distribuie pasagerii astfel încât să mențină centrul de greutate — de exemplu, prin așezarea lor deasupra aripilor sau în apropierea ieșirilor de urgență.

De ce echipajul trebuie informat

Fostul membru al echipajului Emirates, Jay Robert, care conduce acum rețeaua Fly Guy’s Cabin Crew Lounge, a explicat că schimbarea locului fără anunțarea echipajului creează și alte probleme.

„Sistemele noastre sunt concepute astfel încât locul atribuit pasagerului este legat de informațiile sale personale. Dacă primim un mesaj urgent legat de conexiunea unui pasager sau o situație medicală, mergem direct la locul indicat în sistem. Dacă persoana s-a mutat fără să spună, trebuie să o căutăm prin cabină”, a spus Robert.

Deși un loc gol la câteva rânduri distanță poate părea o oportunitate de confort, experții avertizează că siguranța zborului depinde de echilibrul atent calculat al aeronavei. Mutarea fără acordul echipajului nu doar că poate deruta personalul, dar în anumite condiții ar putea chiar compromite stabilitatea avionului în fazele critice ale zborului.

