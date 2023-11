Un avion militar SUA s-a prăbușit în timpul unui antrenament desfășurat în estul Mării Mediterana

Un avion militar american s-a prăbuşit deasupra estului Mării Mediterane, a anunţat sâmbătă Comandamentul SUA din Europa, relatează Associated Press.

Comandamentul a precizat într-un comunicat că aeronava s-a prăbuşit în timp ce desfăşura operaţiuni de antrenament. Cauza este în curs de investigare, dar nu există indicii că ar fi fost implicată vreo activitate ostilă.

Comandamentul a transmis că, din respect pentru familiile afectate, nu vor fi făcute publice alte informaţii despre personalul implicat.

Nu este clar deocamdată cărui serviciu militar aparţinea aeronava.

Forţele aeriene americane au trimis escadrile suplimentare în regiune, iar portavionul USS Gerald R. Ford, care are la bord o serie de aeronave, a operat, de asemenea, în estul Mediteranei.

✈️Tragic News: US Military Plane Crashes in Mediterranean Waters! An American military aircraft tragically crashed during training, leaving many questions. While an investigation is underway, no signs of hostile activity have been found. #MediterraneanCrash #USMilitary @USNavy pic.twitter.com/RD18qDBVAI