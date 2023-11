Panică în avion, la aproape 10.000 de metri: ”Nu reușim să încuiem calul!”. Ce-a decis pilotul

Un avion cargo belgian, care a decolat de la New York, a fost nevoit să întoarcă pe Aeroportul Internaţional John F. Kennedy, din cauza unui cal care a scăpat din boxa dinăuntrul navei, scrie miercuri presa americană, relatează AFP.

Postul ABC News, care citează o înregistrare a controlului aerian, scrie că acest cal a reuşit să se dezlege, joi seara, la o jumătate de oră după decolare.

Avionul se afla deja la 9.500 de metri deasupra nivelului mării.

Pilotul aeronavei, un Boeing 747 aparţinând Air Atlanta Icelandic, a cerut autorizaţia să se întoarcă la New York, după ce echipajul nu a fost în măsură să asigure întoarcerea în siguranţă a calului în boxă.

”Nu avem probleme de zbor, dar trebuie să ne întoarcem la New York pentru că nu reuşim să încuiem calul”, declară pilotul în această înregistrare, potată pe YouTube.

Pilotul cere în înregistrare ca un veterinar să fie prezent la aterizare.

Avionul a fost nevoit să deverseze aproximativ 20 de tone de carburant deasupra Oceanului Atlantic, înainte să poată ateriza.

El şi-a reluat zborul la puţin timp după ce s-a întors şi a aterizat la Liège, în Belgia, în dimineaţa următoare, potrivit site-ului de specialitate FlightRadar24.

Network Aviation (Operated by Air Atlanta Icelandic) Boeing B747-4H6BDSF freighter (TF-AMM) made an air turnback to New York (JFK) from FL310, after cockpit realized that one of the horses in the cargo hold has broken free.

Flight: https://t.co/e6iFcgy1U0#aircraft #aviation pic.twitter.com/GhzTNMIp2y