Momentul în care un avion rusesc de vânătoare se prăbușește în Crimeea imediat după decolare VIDEO

O înregistrare video cu momentul prăbușirii unui avion rusesc a devenit viral pe rețele de socializare.

Este vorba despre un avion de vânătoare Su-25 care s-a prăbușit duminică în Crimeea, imediat după decolare.

Avionul costă aproximativ 11 milioane de dolari.

Forțele armate ucrainene afirmă că Rusia a pierdut 243 de avioane și 213 elicoptere de la declanșarea invaziei pe 24 februarie.

A video has emerged of the Russian Su-25 fighter that crashed in Crimea yesterday after take-off.

The plane costs around USD 11 mln.

Russia also managed to shoot down its own Su-34 bomber yesterday over Crimea.

