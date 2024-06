Este vreodată în regulă să-ți lași scaunul pe spate în avion? "O adevărată provocare"

Oamenii sunt rareori în cea mai bună dispoziție în timpul călătoriilor cu avionul, iar numărul de altercații la bordul aeronavelor este tot mai mare.

Un aspect al zborului care îi deranjează cu adevărat pe mulți călători este înclinarea scaunelor. În noiembrie, un videoclip cu țipete între pasageri din cauza alegerii unei femei de a lăsa scaunul pe spate a devenit viral. Cu trei luni mai devreme, a existat un alt clip viral cu o pasageră care și-a folosit brațele pentru a menține scaunul din fața ei la locul lui în timpul unui zbor de la Paris la Los Angeles.

De fiecare dată când aceste incidente ajung pe prima pagină a ziarelor, se reiau discuțiile în jurul unei probleme care provoacă dezbateri: Este în regulă să înclini scaunul sau este pur și simplu nepoliticos?

"Acesta este un subiect volatil și există opinii de ambele părți ale acestei dezbateri", a declarat pentru HuffPost Diane Gottsman, expert în etichetă și trainer corporatist specializat în comportamentul adulților.

Dar, din punct de vedere al etichetei, există un răspuns corect și obiectiv la întrebarea dacă trebuie sau nu să te înclini? Mai jos, Gottsman și alți experți descriu cele mai bune practici.

"Este o chestiune de conștientizare a politeții"

"Dacă trebuie sau nu să înclini scaunul este o chestiune de conștientizare a politeții", a declarat Jodi R.R. Smith, președintele Mannersmith Etiquette Consulting. "Vrem să putem să ne maximizăm confortul fără a incomoda pe altcineva. Aceasta este o adevărată provocare în condițiile în care scaunele din ce în ce mai mici se găsesc în zilele noastre în avioane."

Ads

Unii ar putea argumenta că, dacă au cumpărat un bilet pentru un scaun de avion care se înclină, atunci au dreptul să profite de această funcție. Dar Tami Claytor, antrenor de etichetă, crede că această mentalitate evidențiază o regulă importantă de etichetă: "Doar pentru că poți face ceva nu înseamnă că trebuie să faci acel lucru".

"Eticheta nu se referă doar la ce furculiță să folosești - la nivelul său fundamental înseamnă să te gândești la ceilalți", a spus Claytor. "Ca atare, înclinarea scaunului și interferența cu confortul altcuiva încalcă principiul de bază al etichetei."

Cu toate acestea, există situații în care înclinarea poate fi adecvată și mai conformă cu standardele de etichetă. Cel mai important lucru este să luați în considerare circumstanțele individuale ale zborului, ale colegului dumneavoastră și ale dumneavoastră.

"Pentru un zbor scurt, cel mai politicos ar fi să vă mențineți scaunul ridicat, cu excepția cazului în care sunteți sigur că nu deranjați pe cineva din spatele dumneavoastră", a spus Gottsman.

Ads

Așadar, dacă scaunul din spatele tău este liber, înclină-te cât vrei! Dacă există un copil foarte mic, probabil că te poți înclina fără să încurci prea mult spațiul. Același lucru este valabil și pentru cabinele premium.

"Pentru cei suficient de norocoși să fie așezați la clasa întâi sau business, acest lucru nu reprezintă o problemă", a adăugat Smith. "Există un spațiu suficient pentru a te înclina fără a afecta spațiul personal al oricărui alt pasager".

În rest, încercați să stați în poziție verticală în timpul zborurilor pe distanțe scurte. Acest lucru face lucrurile mult mai ușoare pentru pasagerii care sunt foarte înalți sau care doresc să își folosească laptopul sau să bea o băutură pe măsuță în timpul zborului.

"Dacă înclinarea dumneavoastră va avea un impact negativ asupra persoanei din spatele dumneavoastră, cum ar fi cineva care are genunchiul în orteză, nu ar trebui să lăsați scaunul", a adăugat Smith.

Ads

Înclinarea poate fi acceptabilă și pentru pasagerii care sunt deosebit de înalți, care au probleme cu spatele sau care au nevoie de spațiu pentru a-i ține în brațe pe cei mici.

"Dacă pasagerul este atât de înalt încât trebuie să se plieze în scaun, câțiva centimetri în plus pot face o diferență enormă, iar acesta se poate înclina după decolare", a declarat Smith. "Dacă pasagerul jonglează cu un copil mic în poală, poate înclina și el scaunul. Dacă nu aveți nevoie de spațiu, cum ar fi un copil de 5 ani în scaun, nu se justifică."

Regulile sunt puțin diferite pentru zborurile pe distanțe lungi

"Dacă este vorba de un zbor lung, nu este rezonabil să ne așteptăm ca fiecare pasager să nu facă tot ce poate pentru a se simți confortabil", a precizat Gottsman. "Somnul este important, iar înclinarea este acceptabilă, mai ales că toți ceilalți fac asta în același timp".

Care sunt cele mai bune practici

Dacă vrei să lași scaunul pe spate, care este modul corect de a o face?

Ads

"Uitați-vă în spatele dumneavoastră pentru a vedea dacă este cineva", a spus Gottsman. "Verificați dacă există probleme, cum ar fi picioarele lungi, masa de tavă coborâtă, un suc pe tavă, un computer pe tavă sau un copil în poală. Anunțați persoana respectivă că doriți să lăsați scaunul. Dacă doriți neapărat să-l înclinați și nu există niciun motiv fizic pentru care nu ar trebui să o faceți, este un motiv întemeiat, dar numai dacă nu va împiedica fizic sau nu va afecta o altă persoană."

Fiți prietenos și întrebați dacă puteți să vă înclinați scaunul sau spuneți că intenționați să faceți asta.

"Dacă persoana din spatele dvs. nu se simte atât de mărinimoasă și este deranjată de cererea dvs., încercați să negociați un compromis rezonabil, cum ar fi să înclinați ușor scaunul sau doar pentru o anumită perioadă de timp", a sugerat Claytor. "Nu se știe niciodată, o conversație politicoasă ar putea duce la o nouă prietenie."

Ads

Luați pauze sau mutați-vă scaunul înapoi în poziție verticală atunci când echipajul distribuie mâncare și băuturi sau când persoana din spatele dumneavoastră își scoate laptopul.

Pentru a da dovadă de considerație și respect față de colegul dumneavoastră de călătorie, luați în considerare și posibilitatea de a vă apleca mai puțin și de a vă înclina parțial, dacă este posibil.

"Începeți încet pentru a vedea cum vă puteți simți confortabil fără să îl lăsați complet", a sfătuit Gottsman.

Un alt factor important în discuția despre înclinare este momentul în care o faceți.

"Cu siguranță nu este o etichetă corectă să îți înclini scaunul imediat ce te așezi în timp ce alți pasageri se îmbarcă și se așează pe scaunul lor", a declarat Jackie Vernon-Thompson, fondatoarea școlii de etichetă From the Inside-Out School of Etiquette. "Lăsarea pe spate a scaunului în timpul procesului de îmbarcare, este destul de lipsită de considerație, deoarece spătarul scaunului va obstrucționa calea și va face ca pasagerul care încearcă să se așeze pe scaunul din spatele scaunului înclinat să aibă, poate, dificultăți în a se așeza."

Cu excepția cazului în care există întârzieri majore în timp ce avionul este parcat, timpul de înclinare înainte de decolare va fi probabil de scurtă durată oricum.

"Administrația Federală a Aviației consideră că decolarea și aterizarea sunt două etape foarte critice ale unui zbor", a declarat Vernon-Thompson. "Prin urmare, ei impun ca toate scaunele să fie așezate în poziție verticală. Dacă sunt înclinate în aceste etape și există o situație de urgență, ar putea împiedica pasagerii să aibă acces ușor la culoar și/sau scaunul ar putea să se trântească agresiv în față."

Și chiar dacă îl înclinați mai târziu, într-un moment mai potrivit, echipajul de zbor ar putea să vă ceară să vă mutați înapoi.

"Țineți cont de faptul că, în orice moment în timpul zborului, pilotul și/sau însoțitorii de bord își rezervă dreptul de a solicita ca toate scaunele să fie în poziție verticală", a spus Vernon-Thompson. "Este, desigur, o etichetă adecvată să respectați solicitarea. La urma urmei, este în interesul tuturor pasagerilor și al membrilor echipajului."

Nu uitați că există și alte modalități de a vă ușura experiența de zbor, dincolo de problema fierbinte a înclinării.

"Cumpărați un scaun cu spațiu suplimentar pentru picioare, îmbrăcați-vă confortabil, astfel încât să vă puteți mișca în scaun fără să simțiți nevoia de a vă înclina pe o călătorie scurtă", a sugerat Gottsman.

Principalul lucru de reținut este că vă aflați într-un spațiu comun relativ mic, nu în propriul fotoliu din sufragerie. Iar tu și ceilalți pasageri sunteți împreună în această situație.

"Avioanele din ziua de azi sunt strâmte, așa că un pic de considerație poate contribui mult la creșterea confortului tuturor", a spus Smith. "Înainte de a mă urca în avion, cu toate neplăcerile și nedumeririle, îmi amintesc că voi fi într-un scaun, în cer, și cât de rapid va fi față de alte mijloace de transport. Un pic de perspectivă îți poate schimba atitudinea în sensul pozitiv."