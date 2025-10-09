Panică într-un avion al companiei British Airways. Aeronava a aterizat de urgență pe Otopeni, după ce mai mulți pasageri s-au intoxicat cu fum

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 18:46
288 citiri
Panică într-un avion al companiei British Airways. Aeronava a aterizat de urgență pe Otopeni, după ce mai mulți pasageri s-au intoxicat cu fum
Aeroporul „Henri Coandă” Otopeni FOTO Facebook /Bucharest Airports

O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care circula pe ruta Istanbul - Lodra, a aterizat, joi, pe Aeroportul Henri Coandă, după ce patru pasageri s-ar fi intoxicat cu fum.

”O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul - Lodra, a solicitat, astăzi, la ora 17.50, aterizarea de urgenţă pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru pasageri acuzau probleme medicale. Din primele informaţii, se pare că pasagerii respectivi s-ar fi intoxicat cu fum”, a transmis, joi, Compania Naţională Aerorpoturi Bucureşti.

Sursa citată a precizat că imediat a fost dispusă formarea dispozitivului de urgenţă pe aeroport.

Aeronava a aterizat în siguranţă la ora 18.14, iar la bord au urcat echipajul medical al aeroportului şi un echipaj SMURD.

Avionul, de tip Airbus A320, are la bord 142 pasageri.

Deocamdată, autorităţile nu au precizat de unde provenea fumul şi ce anume s-a întâmplat.

Un bărbat vegan a murit în avion după ce i-a fost servit un meniu cu carne. Familia victimei a dat în judecată compania aeriană
Un bărbat vegan a murit în avion după ce i-a fost servit un meniu cu carne. Familia victimei a dat în judecată compania aeriană
Un cardiolog vegan din California a murit în avion, după ce s-a înecat cu o bucată de mâncare dintr-un meniu cu carne pe care l-a primit după ce comandase un meniu vegetarian. Victima...
De ce trebuie să mergi cu o minge de tenis în bagajul de avion
De ce trebuie să mergi cu o minge de tenis în bagajul de avion
Un obiect neașteptat — o minge de tenis — figurează printre recomandările pentru bagajul de mână atunci când plecăm în călătorii, în special pe zboruri lungi, notează Daily Mail....
#avion, #aterizare urgenta, #Aeroport Otopeni, #British Airways , #aeroport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"
ObservatorNews.ro
Putin recunoaste ca Rusia e de vina pentru prabusirea avionului azer: Rachetele au explodat la cativa metri
DigiSport.ro
Putea ajunge "cel mai bogat din Romania", dar l-a lovit pe "al treilea om al lumii" si a urmat "cosmarul": "A scos pistolul"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Panică într-un avion al companiei British Airways. Aeronava a aterizat de urgență pe Otopeni, după ce mai mulți pasageri s-au intoxicat cu fum
  2. Papa Leon, apel către mass-media mondială: "Gata cu clickbait-urile, vă rog!"
  3. Ministrul Energiei spune până când vor mai funcționa centralele pe cărbune în România. Negocieri pentru restructurările de la Complexul Energetic Oltenia
  4. Mesajul lui Benjamin Netanyahu pentru comitetul norvegian de acordare a Premiului Nobel pentru Pace. "Dați-i-l lui Trump! Îl merită!"
  5. De ce a scăzut numărul de morți în accidente, în România. Titi Aur acuză: „Cosmetizare a statisticilor oficiale!”
  6. Un individ de lângă București a făcut milioane de euro din vânzarea mașinilor second-hand aduse din străinătate. Ce „a omis” să plătească
  7. Trump, nominalizat încă o dată pentru Premiul Nobel pentru Pace. Are o singură problemă: Lista cu propunerile pentru distincție s-a închis în ianuarie 2025
  8. Gabriela Firea, replică acidă după strategia „LGBT” dedicată minorilor, propusă de Comisia Europeană: „Copiii mei nu sunt subiecți de experiment ideologic!”
  9. Când intră în vigoare încetarea focului în Gaza. Anunțul făcut de biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu
  10. Agenți unguri ar fi încercat să racoleze funcționari ai Comisiei Europene - Investigație