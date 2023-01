Clipele dinaintea dezastrului. Primele imagini filmate cu avionul din Nepal, în timpul prăbușirii VIDEO

Un avion cu 72 de persoane la bord s-a prăbuşit lângă aeroportul Pokhara, în centrul Nepalului, cel puţin 40 persoane fiind decedate, informează BBC.

Avionul ATR 72 Yeti Airlines zbura de la Kathmandu la Pokhara şi s-a prăbuşit la aterizare, luând foc.

La bord se aflau 68 de pasageri, inclusiv 15 cetăţeni străini şi patru membri ai echipajului, relatează Reuters.

Aproximativ 200 de soldaţi nepalezi sunt implicaţi în intervenţii de la locul accidentului.

În social media au apărut imagini în care se arată fum negru şi gros şi resturi arzând, dar și o filmare în care apare avionul, în ultimele clipe înainte de dezastru.

Horrifying last moments of an ATR plane crash from Nepal in Pokhara that was bound for Kathmandu. All 72 people on board are dead. pic.twitter.com/4JZIvnThPQ