Compania aeriană care te va cântări la îmbarcare. Ce se întâmplă cu pasagerii supraponderali

Reprezentanții unei companii aeriene anunță o măsură care pentru mulți ar putea părea ciudată: călătorii vor fi cântăriți, cu tot cu bagaj, înainte de îmbarcare. Procedura este „esențială pentru siguranța operațiunilor de zbor”.

Este vorba despre pasagerii care vor zbura cu Korean Air, un gigant al companiei aeriene sud-coreene, relatează express.co.uk.

Guvernul a numit noua politică „esențială pentru siguranța operațiunilor de zbor”. Călătorii care pleacă de pe cele două aeroporturi mari din Seul trebuie să se aștepte să li se înregistreze greutatea la check-in. Mai exact la Aeroportul Gimpo din 28 august până pe 6 septembrie 2023. Celor care zboară din Aeroportul Internațional Incheon li se va spune, de asemenea, să urce pe cântar în perioada 8 – 19 septembrie 2023.

Evidențele sunt păstrate pentru a sprijini Ministerul Terenului, Infrastructurii- Transporturilor din Coreea (MOLIT), „Standardele lor de management al greutății și al echilibrului aeronavelor”. Un purtător de cuvânt a declarat: „Acest lucru este esențial pentru siguranța operațiunilor de zbor. Korean Air respectă angajamentul față de siguranță, prioritatea lor numărul 1”.

Datele vor fi colectate anonim, iar procedura nu este obligatorie.

„Pasagerilor Korean Air li se va cere să urce pe cântar cu bagajul de mână la fiecare poartă de îmbarcare. Datele colectate anonim vor fi utilizate în scopuri de sondaj și nu înseamnă că pasagerii supraponderali vor avea nevoie să plătească mai mult”, a declarat un purtător de cuvânt al Korean Air a declarat pentru Korea JoongAng Daily.

Un sistem similar a funcționat în Noua Zeelandă la începutul acestui an. Air New Zealand a efectuat un studiu de greutate a peste 10.000 de călători. „Știm că procedură de cântărire poate fi descurajantă. Vrem să asigurăm clienții noștri că nu există niciun afișaj vizibil nicăieri. Trebuie să știm greutățile a tot ceea ce merge la bordul aeronavei noastre”, a declarat Alastair James, un specialist în controlul greutății, a declarat pentru Seven Sharp.

