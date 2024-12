UPDATE 23:35

Potrivit BoardingPass.ro, un portal specializat în domeniul aviației, unul dintre membri echipajului a fost transportat de urgență la spital, cu elicopterul. Compania Swiss afirmă că este „profund îngrijorată” de starea acestuia, potrivit unui comunicat dat BoardingPass.ro. Și ceilalți patru membri ai echipajului sunt sub îngrijire medicală, dar starea lor nu este atât de drea.

De asemenea, 10 pasageri au solicitat intervenția doctorilor.

Știrea inițială:

O aeronavă a companiei elvețiene Swiss Air, care a decolat de la București cu destinația Zurich, a efectuat o aterizare de urgență luni, 23 decembrie, la Graz, în Austria, după ce ar fi fost detectat fum în cabină.

Cursa elvețiană LX1885 a fost nevoită să efectueze o aterizare neplanificată la Graz. Avionul a decolat luni de la București la ora 16:35, având ca destinație Zurich. Avionul s-ar fi umplut brusc de fum. Aeronava, un Airbus A220, a aterizat în Graz la ora 18:15, relatează adevarul.ro.

🚨 #BREAKING:Following reports of Swiss flight #LX1885 (Bucharest ➡️ Zurich) which made an emergency landing in Graz. Passengers were evacuated on the runway 34C. Aircraft involved: Airbus A220-300 (HB-JCD).

A helicopter flew to the location where the A220 was before proceeding… pic.twitter.com/508BBr4yxI