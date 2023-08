Ce-au fost puse să facă două turiste în aeroport, la plecarea spre Grecia: ”Am fost alese la întâmplare”

Două turiste care urmau să se deplaseze spre Grecia au avut parte de o experiență neplăcută la îmbarcarea într-un avion al unei companii low-coast.

Jurnalista italiană Chiara Gamberale este cea care a dezvăluit în presă situația scandaloasă în care a fost pusă în aeroportul din Veneția, înainte de a se urca într-un avion spre Atena al companiei Volotea.

„Din cauza overbooking-ului (mai mulți pasageri decât numărul de locuri), eu și o altă femeie am fost alese la întâmplare și nu am putut pleca. Fără a ni se oferi o soluție alternativă. Și fără scuze. Ni s-a spus doar: ”Recuperați-vă bagajele”. Nici măcar nu știam unde să le căutăm și, de fapt, nu le-am găsit” a mărturisit ea, citată de La Repubblica.

„Nu luați zborurile acestor companii aeriene low cost, dacă apare o problemă, este imposibil să găsești o persoană de contact și să poți vorbi cu cineva. Când, exasperată și nedumerită am ridicat vocea, membrii personalului care erau acolo chiar m-au acuzat că i-am atacat. Am pierdut o zi de muncă din cauza lor, cine mă va despăgubi?”, a completat italianca.

„Am reușit să prindem un zbor spre Viena în jurul orei 16 și din Viena am plecat spre Atena, unde am ajuns la miezul nopții. Am cumpărat biletul Volotea acum trei luni și m-am trezit în acest coșmar”, a mai spus femeia.