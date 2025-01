Momentul în care un avion este lovit de un fulger în timp ce pasagerii se îmbarcau. Ce a urmat după incident VIDEO

Un avion a fost lovit de un fulger în timp ce pasagerii se îmbarcau.

Incidentul a avut loc în orașul Sao Paulo din Brazilia. Fulgerul lovește coada unui avion în timp ce este parcat la o poartă din aeroportul internațional Guarulhos din Sao Paulo.

Era un avion al companiei British Airways care mergea spre Londra. A suferit daune minore și a putut să plece cu o întârziere de șase ore.

Un martor a declarat că aeronava a fost mutată pentru a fi supusă verificărilor de siguranță după incident și că a decolat la aproape șase ore după ce fusese programată să zboare, în urma reparării unor avarii minore.

