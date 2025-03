Momentul în care un avion aterizează de urgență cu motorul în flăcări. „Un posibil impact cu o pasăre” VIDEO

Un avion cargo FedEx a efectuat sâmbătă, 1 martie, o aterizare de urgenţă pe un aeroport aglomerat din New Jersey, după ce impactul cu o pasăre a provocat un incendiu la motor.

Avionul a aterizat pe Aeroportul Internaţional Newark Liberty, a declarat Lenis Valens, purtător de cuvânt al Autorităţii Aeroportuare din New York şi New Jersey. Nu s-au semnalat răniţi, iar incendiul de pe avionul de marfă a fost limitat la motor, a spus Valens.

Înregistrarea audio efectuată de LiveATC a surprins o persoană care spunea cu calm că aeronava trebuie „să se oprească imediat din cauza unui posibil impact cu o pasăre”. „Trebuie să ne întoarcem la aeroport”.

Câteva momente mai târziu, o altă persoană este auzită spunând: „Credem că am văzut motorul căzând de pe aripa dreaptă”.

Aterizarea de urgenţă a provocat oprirea pentru scurt timp a traficului aerian ca măsură de precauţie, iar operaţiunile au fost reluate la scurt timp după aceea, a declarat Valen. Aterizarea de urgenţă a avut loc imediat după ora locală 08.00.

Un purtător de cuvânt al FedEx a declarat că avionul se îndrepta spre Indianapolis.

„Echipajul nostru a declarat o urgenţă şi s-a întors în siguranţă la Newark. Suntem recunoscători pentru acţiunile rapide ale echipajului nostru şi ale primilor respondenţi”, a declarat purtătorul de cuvânt, Austin Kemker.

Federal Aviation Administration a anunţat că va investiga incidentul. FAA a precizat într-un comunicat că „ impactul a avariat unul dintre motoarele avionului Boeing 767”.

Aterizarea de urgenţă are loc într-un moment de conştientizare crescută a problemelor de zbor. În ultima lună, au avut loc patru dezastre aviatice majore în America de Nord. Printre acestea se numără prăbuşirea, la 6 februarie, a unui avion de navetă în Alaska, care a dus la moartea tuturor celor 10 persoane aflate la bord, şi coliziunea în zbor, la 26 ianuarie, între un elicopter al armatei şi un zbor American Airlines pe Aeroportul Naţional, care a dus la moartea tuturor celor 67 de persoane aflate la bordul celor două aeronave.

