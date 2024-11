Un avion Boeing 787-9 Dreamliner aparținând companiei chineze Hainan Airlines a fost nevoit să se întoarcă pe aeroportul Fiumicino din Roma, la scurt timp după decolare, din cauza unei probleme tehnice la motorul drept, despre care se suspectează că a fost cauzată de o coliziune cu o pasăre. Aeronava, care avea ca destinație orașul Shenzhen din China, a decolat duminică la ora locală 9:55 și a reușit să aterizeze în siguranță, fără incidente, pe același aeroport.

Potrivit unui purtător de cuvânt al ADR, operatorul aeroportului din Roma, incidentul a fost gestionat prompt, iar motorul avionului este în prezent sub investigație pentru a determina exact cauzele defecțiunii. „O problemă la motorul drept al avionului este în curs de investigare”, a declarat reprezentantul pentru AFP, conform Digi24.

Hainan Airlines 787-9 Dreamliner returns safely to Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport after having multiple engine surges in its right engine shortly after departure.

Hainan Airlines flight HU438 to Shenzhen entered a hold over water and returned for a safe landing 54… pic.twitter.com/6i4RPjQ0Ss