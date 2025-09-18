Un avion a fost nevoit să se învârtă în cerc, deasupra aeroportului, din cauză că un controlor de trafic a adormit în post. A fost necesară intervenția pompierilor

Un avion a fost nevoit să se învârtă în cerc, deasupra aeroportului, din cauză că un controlor de trafic a adormit în post. A fost necesară intervenția pompierilor
Avionul nu aputut ateriza până când controlorul de trafic nu a fost trezit. FOTO Pixabay

Un zbor Air Corsica a fost nevoit să aștepte aproape 20 de minute în aer după ce controlorul de trafic aerian a adormit în timpul serviciului, incident confirmat de autoritatea aviației civile franceze.

Zborul Air Corsica de la aeroportul Paris Orly la Ajaccio a fost forțat să se învârtă în cerc deasupra Mării Mediterane timp de „18 minute”, au declarat autoritățile pentru AFP, deoarece controlorul de zbor dormea și nu a comunicat cu piloții. Acesta a fost trezit de pompieri.

„Intervenția departamentului de pompieri al aeroportului la turnul de control a relevat faptul că controlorul de trafic aerian aflat în serviciu adormise la postul său”, a adăugat autoritatea aeronautică.

După ce controlorul a fost trezit, „zborul a aterizat în siguranță”, a declarat autoritatea, adăugând că a deschis o anchetă cu privire la „situația neobișnuită”.

Deși controlorul a avut un test negativ pentru alcool, „o posibilă sancțiune este în curs de analiză”.

