Momentele terifiante în care două avioane se puteau ciocni în aer. Cum a fost evitat dezastrul VIDEO

Imagini aeriene terifiante arată momentul în care un avion Cessna cu un singur motor a fost la un pas de a se ciocni în aer cu un avion de pasageri Delta Boeing 757, deasupra Aeroportului Internațional Orlando, un accident care ar fi putut înregistra victime în masă.

Incidentul a avut loc luna trecută, înainte de un weekend aglomerat, de Ziua Muncii, aeronava Cessna trezindu-se la aproximativ 500 de metri distanță de avionul jumbo plin, care decolase de pe Orlando International.

Videoclipul, filmat din interiorul Cessna, arată reacția admirabilă a pilotului, care a luat o decizie rapidă și inspirată, înălțându-se peste aeronava care urca rapid și evitând astfel o coliziune dramatică.

„Știam că nu pare să fie bine, așa că am urcat cât am putut de abrupt”, a declarat ulterior malik Clarke, pilotul din avionul Cessna, o anchetă a autorităților aeriene americane fiind acum în plină desfășurare.

This happened to me and two of my friends that I was flying with two days ago (08/17/2022). Controllers in Orlando Intl MCO gave me and another Delta Airlines pilot initial headings that would make us converge after takeoff. pic.twitter.com/2oAHuab39v