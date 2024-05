Noi fotografii cu B-21 Raider. Cel mai nou bombardier invizibil american, aproape gata pentru producție VIDEO/FOTO

Forțele aeriene americane au publicat noi fotografii cu B-21 Raider, cel mai nou bombardier invizibil al lor, în timp ce aeronava trece prin noi teste de zbor, scrie Business Insider.

Fotografiile, surprinse în ianuarie și aprilie, arată noul bombardier cu aspect elegant în mijlocul testării sale - constând în testare la sol, rulare și operațiuni de zbor - la baza Edwards Air Force din California, scrie stirileprotv.ro.

Noile imagini apar pe măsură ce aeronava cu rază lungă se apropie de intrarea în serviciu mai târziu în acest deceniu.

Secretarul adjunct al Forțelor Aeriene pentru Achiziții, Tehnologie și Logistică, Andrew Hunter, a declarat la începutul acestei luni că programul de testare în zbor al B-21 "se desfășoară bine" și este conform programului pentru a respecta termenele și programele de livrare.

"Face ceea ce sunt concepute pentru a face programele de test de zbor, ceea ce ne ajută să învățăm despre caracteristicile unice ale acestei platforme, dar într-un mod foarte, foarte eficient", a spus Hunter în timpul mărturiei în fața Comitetului pentru Servicii Armate a Senatului pe 8 mai.

B-21 este primul bombardier strategic al armatei americane în mai bine de 30 de ani.

Dezvoltarea a început în 2015, iar Pentagonul a dezvăluit publicului Raider-ul în decembrie 2022.

Aproape un an mai târziu, în noiembrie 2023, aeronava a avut în sfârșit primul său zbor mult așteptat.

După succesul testelor la sol și de zbor, a fost autorizat să intre în producția inițială cu rată scăzută.

