România cumpără, din bani europeni, un avion destinat protejării graniței de est a UE. Va intra în dotarea Poliției de Frontieră

Autor: Mihai Diac
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 16:55
Avion de transport C-27 J Spartan, din dotarea Forțelor Aeriene Române - FOTO roaf.ro

Guvernul Bolojan a aprobat cumpărarea de către statul român a unui avion care va întări capacitatea de supraveghere a frontierei de est a României, care este și frontiera de est a UE.

Hotărârea de Guvern din 11 septembrie aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ”Creşterea capacităţii operaţionale a FRONTEX - Aeronavă cu aripi fixe - Avion Frontex", precizează un comunicat de presă transmis de Guvern.

Valoarea totală a acestei achiziţii este de 163,7 milioane de lei. Din această sumă totală, 90 la sută va fi asigurată din bani europeni, iar 10 la sută va fi contribuția României.

”Prin acest act normativ se creează cadrul legal în vederea achiziţionării de către statul român a unui Avion Frontex în vederea eficientizării supravegherii frontierei externe şi a gestionării eficiente a activităţilor personalului Poliţiei de Frontieră Române, prin prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere. Prin achiziţia acestui mijloc modern, eficient şi adaptabil la supravegherea aeriană, statul român contribuie la creşterea capacităţii operaţionale a Frontex - Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă - în domeniul supravegherii şi controlul frontierelor externe ale Uniunii Europene, în linie cu obiectivele stabilite la nivel european şi naţional”, a precizat Guvernul.

Comunicatul nu precizează ce tip de avion se va cumpăra sau în ce țară va fi produs. Totuși, conform informațiilor disponibile pe Internet, avioanele cu aripi fixe ale Frontex sunt aeronave de serie, însă echipate cu senzori termici de generație avansată, cu camere video și cu radare de supraveghere maritimă.

"Consolidarea securității frontierelor contribuie atât la protejarea integrității statului român, cât şi la garantarea stabilității şi prosperității la nivel european", subliniază Executivul.

