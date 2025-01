Doi foști campioni mondiali și fiul acestora de 23 de ani se aflau în avionul prăbușit în Statele Unite FOTO

Un avion de linie s-a prăbușit în râul Potomac, la Washington, după o coliziune cu un elicopter, au anunțat autoritățile americane. Compania American Airlines a confirmat pentru CNN că la bordul aeronavei, care s-a ciocnit în apropierea Aeroportului Național Reagan, se aflau 60 de pasageri și patru membri ai echipajului.

Conform presei din Rusia, doi foști campioni mondiali la patinaj artistic, deveniți antrenori, Evgenia Șișkova (52 de ani) și Vadim Naumov (55 de ani), se aflau la bordul avionului prăbușit.

De asemenea, se pare că și fiul lor de 23 de ani, Maxim Naumov, tot patinator, se afla și el în avionul care s-a ciocnit în aer cu un elicopter Black Hawk al armatei americane.

„Acești sportivi, antrenori și membri ai familiilor se întorceau acasă din tabăra națională de dezvoltare desfășurată în paralel cu Campionatul Statelor Unite de patinaj artistic din Wichita, Kansas”, a confirmat US Figure Skating pentru CNN.

Şişkova şi Naumov, care erau căsătoriţi, au câştigat titlul de campioni mondiali la perechi, în 1994, pentru Rusia, şi locuiau cel puţin din 1998 în Statele Unite, unde antrenau tineri patinatori. Fiul acestora, Maxim Naumov concura pentru SUA.

Inna Volianskaia, o fostă patinatoare care a concurat pentru Uniunea Sovietică, ar fi fost, de asemenea, la bord, potrivit TASS. Ea a fost antrenoare la clubul de patinaj artistic din Washington, potrivit site-ului acestuia.

🇷🇺⛸️ Russian figure skating legends Evgenia Shishkova & Vadim Naumov, along with their 23-year-old son Maxim, were among those killed in the tragic plane crash in Washington. The 1994 World Champions moved to the US in the late '90s during a wave of Russian skating talent leaving… pic.twitter.com/VgqCUpsuto