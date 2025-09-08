Avion deviat, după ce un pasager a încercat să deschidă ușile în aer. „A fost traumatizant”

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 22:06
706 citiri
Avion FOTO Facebook.com/Ryanair

Un avion Ryanair a fost deviat după ce un pasager ar fi încercat să deschidă ușile de urgență în aer. Cursa avea ca destinație Spania și a fost deviată către Toulouse.

Pasagerul Ryanair care a încercat să deschidă ușile ar fi fost sub influența alcoolului, potrivit telegraph.co.uk.

Martorii au declarat că scandalul a izbucnit după ce un bărbat, care se pare că era în stare de ebrietate, a strigat „Vreau să cobor” și s-a îndreptat spre ușă. Pasagerii au încercat să-l imobilizeze fizic, deoarece acesta ar fi scuipat și lovit cu pumnii.

În cele din urmă, el a fost imobilizat pe podea cu o centură de siguranță legată în jurul gleznelor, afirmă aceștia.

Unii pasageri plângeau, iar o parte dintre ei au suferit aparent atacuri de panică în timpul acestei experiențe traumatizante.

Zborul a continuat în cele din urmă spre Girona, aterizând cu aproximativ două ore mai târziu decât era prevăzut.

Un martor a declarat: „Întregul eveniment a fost foarte traumatic. Bărbatul a intrat în toaletă și apoi a încercat să deschidă una dintre ușile de ieșire de urgență. Apoi a încercat să deschidă și cealaltă, strigând «Vreau să plec». Atunci a început o bătaie generală, cu mai mulți bărbați încercând să-l îndepărteze de uși. A fost o bătaie generală, iar în cele din urmă a fost doborât pe culoar și imobilizat la podea, unde au reușit să-i pună o prelungire a centurii de siguranță în jurul gleznelor pentru a-l împiedica să dea din picioare.”

Au început să se bată în mijlocul avionului. A durat aproximativ 30 de minute... a fost nevoie de trei persoane pentru a-l imobiliza. A fost oribil, era sânge peste tot. Oamenii țipau și plângeau. L-au doborât la podea în stil militar”, a spus alt martor.

„A încercat să se ridice pentru a merge la toaletă în timp ce decolam. Când i s-a cerut să se așeze, a strigat «Trebuie să fac pipi, amice», dar apoi s-a așezat. Odată ajunși în aer, s-a împiedicat mergând în față, încercând să deschidă panicat ușile. Era complet beat și voia să coboare din avion. Doi bărbați au încercat să-l calmeze și să-l imobilizeze, dar el a început să scuipe și să lovească pe toată lumea, izbindu-se de oameni. Un tip mare l-a avertizat că îl va doborî dacă continuă și așa a făcut, trântindu-l la pământ în stil militar”, a declarat altcineva.

„Acest zbor de la Bournemouth la Girona (4 septembrie) a fost deviat către Toulouse după ce un pasager a devenit turbulent la bord. Echipajul a solicitat în prealabil asistența poliției, care a întâmpinat aeronava la aterizarea pe aeroportul din Toulouse și a debarcat acest pasager înainte ca zborul să continue către Girona. Ryanair are o politică strictă de toleranță zero față de comportamentul necorespunzător al pasagerilor și va continua să ia măsuri decisive pentru a combate comportamentul indisciplinat al pasagerilor, asigurându-se că toți pasagerii și echipajul călătoresc într-un mediu respectuos și fără stres, fără perturbări inutile”, a declarat un purtător de cuvânt al Ryanair.

#avion, #pasager, #Ryanair , #Spania
