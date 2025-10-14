Singurul motiv pentru care poate fi schimbat locul din avion după check-in. Regulile respectate de toate companiile aeriene

Autor: Aniela Manolea
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 11:54
543 citiri
Singurul motiv pentru care poate fi schimbat locul din avion după check-in. Regulile respectate de toate companiile aeriene
Singurul motiv pentru care poate fi schimbat locul din avion după check-in FOTO /Unsplash

Zborurile comerciale au devenit parte din viața de zi cu zi pentru tot mai mulți oameni, însă puțini știu că locul pe care îl primesc în avion nu este întotdeauna definitiv. Chiar și după efectuarea check-in-ului, pot apărea situații în care pasagerii sunt mutați, iar această schimbare are un motiv bine întemeiat, reglementat de companiile aeriene și de normele internaționale de siguranță, scrie playtech.ro.

De ce se pot schimba locurile în avion după check-in

În mod normal, odată ce un loc este atribuit, pasagerii se așteaptă să îl păstreze pe tot parcursul zborului. Totuși, există o excepție clară care permite schimbarea locului chiar și după check-in, iar aceasta ține strict de siguranța zborului.

Regulamentele aviatice prevăd că anumite locuri, în special cele aflate la ieșirile de urgență, nu pot fi ocupate decât de persoane care îndeplinesc condiții specifice. Acestea sunt considerate poziții cheie în cazul unei situații de urgență, iar ocupanții lor trebuie să fie capabili să asiste echipajul dacă este necesară o evacuare rapidă.

Cine are voie să stea la ieșirile de urgență

Conform explicațiilor oferite de compania Ryanair, nu orice pasager poate fi așezat pe rândurile de la ieșirile de urgență. Doar adulții fără dizabilități, apt fizic și dispuși să ajute echipajul pot ocupa aceste locuri.

Pentru a fi eligibil, pasagerul trebuie:

  • să aibă cel puțin 16 ani;
  • să fie capabil și dispus să ajute în caz de urgență;
  • să nu călătorească cu un bebeluș;
  • să nu aibă nevoie de asistență specială la aeroport;
  • să nu folosească un prelungitor pentru centura de siguranță;
  • să nu fi achiziționat un loc suplimentar pentru confort personal.

Dacă oricare dintre aceste condiții nu este îndeplinită, echipajul are dreptul și obligația de a muta pasagerul pe un alt loc disponibil, chiar dacă acesta a făcut check-in-ul online și și-a selectat locul dorit.

Cum funcționează sistemul de rezervare și atribuirea locurilor

Ryanair, la fel ca multe alte companii aeriene low-cost, permite pasagerilor să aleagă între achiziționarea unui loc rezervat sau alocarea aleatorie a locului în timpul check-in-ului. Cei care nu plătesc pentru un loc specific primesc automat unul gratuit în momentul înregistrării, care se poate efectua între 24 și 2 ore înainte de zbor.

Cei care preferă un loc anume pot achita o taxă suplimentară, iar rezervarea acestuia este garantată din momentul achiziției. În acest caz, check-in-ul online se poate face chiar și cu 60 de zile înainte de plecare, oferind un avantaj pasagerilor care doresc confort și predictibilitate.

Prețul locurilor rezervate variază în funcție de poziția în avion: cele din față și cele de la ieșirile de urgență sunt, de regulă, mai scumpe, deoarece oferă mai mult spațiu pentru picioare și prioritate la debarcare.

Reguli speciale pentru familii și pasageri cu nevoi speciale

Compania Iberia are o politică diferită atunci când vine vorba despre familii și pasageri care au nevoie de asistență. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul său oficial, dacă în rezervare există copii între 2 și 12 ani, compania garantează că cel puțin un adult însoțitor va fi plasat automat pe același rând sau pe un rând adiacent.

Aceeași regulă se aplică și pentru pasagerii cu nevoi de accesibilitate, în cazul în care aceștia au anunțat acest lucru la momentul rezervării. Dacă pasagerii aleg locuri cu taxă suplimentară, costul acestora nu este rambursabil, dar plasarea alături de copil sau persoana asistată este asigurată.

Clipe de coșmar în avionul echipei naţionale, după ce parbrizul cabinei de pilotaj s-a fisurat
Clipe de coșmar în avionul echipei naţionale, după ce parbrizul cabinei de pilotaj s-a fisurat
Jucătorii din echipa de fotbal a Nigeriei au trecut prin momente de groază în noaptea de sâmbătă spre duminică. După victoria împotriva Lesotho de vineri seară (2-1), în calificările...
Un avion al Ryanair a aterizat cu combustibil rămas doar pentru câteva minute, după mai multe încercări eșuate din cauza vremii. „Zguduit puternic și sărea, se simțea că se lupta cu vântul”
Un avion al Ryanair a aterizat cu combustibil rămas doar pentru câteva minute, după mai multe încercări eșuate din cauza vremii. „Zguduit puternic și sărea, se simțea că se lupta cu vântul”
O anchetă este în curs după ce un zbor Ryanair, care s-a confruntat cu vânturi puternice în timpul furtunii de săptămâna trecută, a aterizat pe aeroportul din Manchester cu doar șase...
#avion, #scaun avion, #iesire urgenta, #siguranta zbor, #pasageri avion , #avion
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Propus la Inter, Neymar a primit imediat raspunsul: decizia lui Cristi Chivu
ObservatorNews.ro
Soferul care a spulberat pe trecere o mama cu copilul in carut, retinut. "Am pus frana, nu s-a oprit masina"
DigiSport.ro
Situatia neverosimila din grupa Romaniei face inconjurul lumii. "Scenariu de film", in ultima etapa

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Putin arată planul său ascuns: Semnal de alarmă pentru Europa după legea dată în Rusia
  2. Români dați în urmărire internațională, prinși în Dolj. Acuzațiile care li se aduc în Italia și Germania
  3. Inundații catastrofale în Mexic. Cel puțin 64 de morți și 65 de dispăruți în urma ploilor torențiale FOTO/VIDEO
  4. Fostul consilier al Alinei Bica se pensionează de la Înalta Curte la doar 48 de ani. Acum câteva zile l-a achitat pe Nicu Bănicioiu
  5. Deputatul Aur Dan Tanasă s-a plâns la Ministerul de Interne după ce Marian Godină l-a făcut "dobitoc" și "panaramă". Ce scrie în sesizare
  6. Singurul motiv pentru care poate fi schimbat locul din avion după check-in. Regulile respectate de toate companiile aeriene
  7. Tânărul care a agresat livratorul străin în București, trimis la tratament psihiatric. A primit și arest la domiciliu pentru 30 de zile
  8. Toni Neacșu, acuzații grave la adresa lui Dan Tapalagă: „Abuzuri, orori judiciare și controlul societății prin teroare juridică”. Ce spune avocatul despre soția jurnalistului
  9. ”L-am înțepat un pic în fund, nu a fost o mare crimă.” Reacția paznicului care a atacat cu secera un băiat de 13 ani într-un parc de distracții din Brașov
  10. Putin vrea să-și elimine toți opozanții. FSB acuză un fost prim-ministru și mai multe personalități de tentativă de preluare a puterii prin forță în Rusia