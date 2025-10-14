Singurul motiv pentru care poate fi schimbat locul din avion după check-in. Regulile respectate de toate companiile aeriene

Singurul motiv pentru care poate fi schimbat locul din avion după check-in FOTO /Unsplash

Zborurile comerciale au devenit parte din viața de zi cu zi pentru tot mai mulți oameni, însă puțini știu că locul pe care îl primesc în avion nu este întotdeauna definitiv. Chiar și după efectuarea check-in-ului, pot apărea situații în care pasagerii sunt mutați, iar această schimbare are un motiv bine întemeiat, reglementat de companiile aeriene și de normele internaționale de siguranță, scrie playtech.ro.

De ce se pot schimba locurile în avion după check-in

În mod normal, odată ce un loc este atribuit, pasagerii se așteaptă să îl păstreze pe tot parcursul zborului. Totuși, există o excepție clară care permite schimbarea locului chiar și după check-in, iar aceasta ține strict de siguranța zborului.

Regulamentele aviatice prevăd că anumite locuri, în special cele aflate la ieșirile de urgență, nu pot fi ocupate decât de persoane care îndeplinesc condiții specifice. Acestea sunt considerate poziții cheie în cazul unei situații de urgență, iar ocupanții lor trebuie să fie capabili să asiste echipajul dacă este necesară o evacuare rapidă.

Cine are voie să stea la ieșirile de urgență

Conform explicațiilor oferite de compania Ryanair, nu orice pasager poate fi așezat pe rândurile de la ieșirile de urgență. Doar adulții fără dizabilități, apt fizic și dispuși să ajute echipajul pot ocupa aceste locuri.

Pentru a fi eligibil, pasagerul trebuie:

să aibă cel puțin 16 ani;

să fie capabil și dispus să ajute în caz de urgență;

să nu călătorească cu un bebeluș;

să nu aibă nevoie de asistență specială la aeroport;

să nu folosească un prelungitor pentru centura de siguranță;

să nu fi achiziționat un loc suplimentar pentru confort personal.

Dacă oricare dintre aceste condiții nu este îndeplinită, echipajul are dreptul și obligația de a muta pasagerul pe un alt loc disponibil, chiar dacă acesta a făcut check-in-ul online și și-a selectat locul dorit.

Cum funcționează sistemul de rezervare și atribuirea locurilor

Ryanair, la fel ca multe alte companii aeriene low-cost, permite pasagerilor să aleagă între achiziționarea unui loc rezervat sau alocarea aleatorie a locului în timpul check-in-ului. Cei care nu plătesc pentru un loc specific primesc automat unul gratuit în momentul înregistrării, care se poate efectua între 24 și 2 ore înainte de zbor.

Cei care preferă un loc anume pot achita o taxă suplimentară, iar rezervarea acestuia este garantată din momentul achiziției. În acest caz, check-in-ul online se poate face chiar și cu 60 de zile înainte de plecare, oferind un avantaj pasagerilor care doresc confort și predictibilitate.

Prețul locurilor rezervate variază în funcție de poziția în avion: cele din față și cele de la ieșirile de urgență sunt, de regulă, mai scumpe, deoarece oferă mai mult spațiu pentru picioare și prioritate la debarcare.

Reguli speciale pentru familii și pasageri cu nevoi speciale

Compania Iberia are o politică diferită atunci când vine vorba despre familii și pasageri care au nevoie de asistență. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul său oficial, dacă în rezervare există copii între 2 și 12 ani, compania garantează că cel puțin un adult însoțitor va fi plasat automat pe același rând sau pe un rând adiacent.

Aceeași regulă se aplică și pentru pasagerii cu nevoi de accesibilitate, în cazul în care aceștia au anunțat acest lucru la momentul rezervării. Dacă pasagerii aleg locuri cu taxă suplimentară, costul acestora nu este rambursabil, dar plasarea alături de copil sau persoana asistată este asigurată.

