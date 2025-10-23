Accident aviatic în Vaslui. Un avion ultra-ușor s-a prăbușit în condiții de ceață, iar pilotul a murit

Forţele de intervenţie din Vaslui intervin la un accident aviatic joi, 23 octombrie. Condițiile de ceață au împiedicat aterizarea unui avion ușor, iar firma care deține aeronava a pierdut contactul cu pilotul. Acesta a fost găsit de ISU Vaslui la locul prăbușirii.

Detaşamentul Bârlad intervine, joi, în zona Băcani, la un accident aviatic.

„Un apel E-CALL pe 112, urmat de apel al unei persoane a societăţii căreia îi apartine avionul de mici dimesiuni, a transmis că avionul ultrauşor urma să aterizeze în zona Băcani, dar, din cauza ceţii, nu a putut ateriza”, a transmis ISU Vaslui.

Potrivit pompierilor, apelantul a precizat că, ulterior, a fost pierdut contactul cu pilotul.

La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenţie şi reprezentanţi ai mai multor instituţii.

Pompierii au ajuns în zona indicată şi au constatat că avionul s-a prăbuşit, iar pilotul este decedat.

Ads