Accident aviatic în Vaslui. Un avion ultra-ușor s-a prăbușit în condiții de ceață, iar pilotul a murit

Autor: Aniela Manolea
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 11:11
124 citiri
Accident aviatic în Vaslui. Un avion ultra-ușor s-a prăbușit în condiții de ceață, iar pilotul a murit
Accident aviatic în Vaslui FOTO / pexels

Forţele de intervenţie din Vaslui intervin la un accident aviatic joi, 23 octombrie. Condițiile de ceață au împiedicat aterizarea unui avion ușor, iar firma care deține aeronava a pierdut contactul cu pilotul. Acesta a fost găsit de ISU Vaslui la locul prăbușirii.

Detaşamentul Bârlad intervine, joi, în zona Băcani, la un accident aviatic.

„Un apel E-CALL pe 112, urmat de apel al unei persoane a societăţii căreia îi apartine avionul de mici dimesiuni, a transmis că avionul ultrauşor urma să aterizeze în zona Băcani, dar, din cauza ceţii, nu a putut ateriza”, a transmis ISU Vaslui.

Potrivit pompierilor, apelantul a precizat că, ulterior, a fost pierdut contactul cu pilotul.

La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenţie şi reprezentanţi ai mai multor instituţii.

Pompierii au ajuns în zona indicată şi au constatat că avionul s-a prăbuşit, iar pilotul este decedat.

Alerte de vreme severă imediată. Județele aflate sub Cod galben în următoarele ore
Alerte de vreme severă imediată. Județele aflate sub Cod galben în următoarele ore
Meteorologii au emis joi, 23 octombrie, avertizări nowcasting (vreme severă imediată) pentru mai multe județe. Potrivit ANM, în următoarele ore va fi ceață ce determină vizibilitate...
Cascadorii râsului cu Poliția Română. De câți agenți este nevoie să imobilizeze un scandalagiu băut VIDEO
Cascadorii râsului cu Poliția Română. De câți agenți este nevoie să imobilizeze un scandalagiu băut VIDEO
O scenă de pomină a fost surprinsă pe o stradă din Vaslui, unde doi polițiști s-au străduit, în repetate rânduri, să imobilizeze un bărbat care a provocat un scandal în fața unui...
#avion, #accident aviatic, #ceata, #Vaslui, #Barlad , #avion
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Beat la volan, fotbalistul roman s-a izbit cu masina de un stalp din centrul orasului. Ce alcoolemie avea
Digi24.ro
Doi tineri au fost gasiti morti, in conditii suspecte, intr-o masina, in zona lacului Frumoasa din Harghita
DigiSport.ro
"Moment extrem de stanjenitor", in direct la TV! "Hai, mai intinde-te putin"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sigilii puse fără verificări, blocuri în pericol. Prefectul Capitalei cere revizuirea urgentă a procedurilor de intervenție
  2. Accident aviatic în Vaslui. Un avion ultra-ușor s-a prăbușit în condiții de ceață, iar pilotul a murit
  3. Soluția unei mame pentru lunile care golesc portofelul: "Între septembrie și decembrie cheltuiesc bani în mod constant pe copiii mei." Ce face acum diferit
  4. Liderii UE îi fac pe plac lui Zelenski: A fost adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei și un împrumut de 140 de miliarde de euro din activele rusești
  5. Alerte de vreme severă imediată. Județele aflate sub Cod galben în următoarele ore
  6. Bulgaria critică România pentru că blochează construcția de noi poduri peste Dunăre. "Nici măcar nu sunt pregătiți să semneze un acord"
  7. Alertă de vânt puternic în jumătate de țară. Regiunile unde rafalele vor depăși 120 de kilometri pe oră
  8. Hotelul pentru solicitanții de azil, centrul furiei populare din Dublin. Poliția, atacată cu artificii și sticle
  9. Incident violent la un târg de produse tradiționale. Protagoniștii sunt un fost consilier local și administratorul târgului VIDEO
  10. Trump dă mână liberă Ucrainei. Regulile de atac asupra Rusiei, relaxate după un transfer al autorității