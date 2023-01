Ușa unui avion s-a deschis după decolare în Rusia, în cea mai friguroasă regiune a lumii. Ce s-a întâmplat cu pasagerii VIDEO

Pasagerii unui zbor rusesc au trecut prin clipe de spaimă după ce ușa din spate a avionului An-26 s-a deschis imediat după decolare, în cea mai rece regiune a lumii.

Conform relatărilor oferite de presa internațională, căciulile pe care le purtau cei 25 de pasageri le-au zburat instantaneu din cap și au dispărut în aerul rece, în timp ce cabina s-a depresurizat.

De asemenea, majoritatea bagajelor aparținând pasagerilor au fost aspirate când ușa avionului s-a deschis.

Un videoclip filmat de un pasager și apărut pe rețele sociale arată ușa din spate deschisă a aeronavei IrAero Antonov, care decolase de la Magan, în regiunea Yakutsk, estul Siberiei, la minus 41 de grade Celsius.

Ușa, folosită pentru încărcarea mărfurilor și a bagajelor, este în mod normal ferită de pasageri, în partea din spate a avionului.

Pilotul a efectuat o aterizare rapidă de urgență la Magan, în regiunea siberiană Yakutsk, și toți cei aflați la bord au coborât „în siguranță”, în ciuda frigului intens pe care l-au suportat.

Se crede că toți pasagerii purtau centurile de siguranță, dar și haine groase, după ce s-au îmbarcat în frigul intens din Siberia.

Magan se află la opt mile de Yakutsk, cel mai rece oraș din lume și e capitala districtului Yakutsk din Siberia, Rusia.

O anchetă este în desfășurare cu privire la cauzele incidentului.

