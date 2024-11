Avionul ”Apocalipsei” al SUA, unde președintele poate supraviețui unui atac nuclear al lui Putin: Imagini rare VIDEO

Super avionul ”Apocalipsei”, modelul E-4B ”Nightwatch” este construit special pentru a-l proteja pe președintele Statelor Unite, în cazul în care s-ar putea produce un atac nuclear al lui Putin asupra Americii. Liderul de la Casa Albă ar supraviețui unui asemenea cataclism, iar aeronava ar deveni un centru de comandă și control al armatei americane.

Este cel mai scump avion de operare al Forțelor Aeriene ale SUA, el având costuri operaționale de 159.529 de dolari pe oră. Față de Air Force One, există un alt avion prezidențial american mai puțin cunoscut, care poate funcționa ca o „cameră de război zburătoare”: E-4B „Nightwatch”, potrivit Business Insider.

Air Force One, aeronava președintelui SUA, este cunoscută drept „Biroul Oval zburător” pentru capacitatea sa de a funcționa ca spațiu de lucru de ultimă generație pentru comandantul șef al armatei americane.

Dar E-4B este supranumit „avionul apocalipsei” pentru capacitatea sa de a supraviețui unei explozii nucleare, el fiind conceput pentru a-l proteja pe președinte și alți oficiali înalți și pentru a funcționa ca un centru de comandă militar în cele mai defavorabile scenarii. De asemenea, îl transportă pe Secretarul Apărării în călătorii internaționale.

Multe dintre caracteristicile lui E-4B sunt clasificate, dar Forțele Aeriene ale SUA au împărtășit câteva imagini asupra capacităților sale. Putem arunca o privire în interiorul aeronavei ultrasecrete. E-4B „Nightwatch” este o versiune militarizată a unui Boeing 747-200.

Flota de patru E-4B a Forțelor Aeriene ale SUA este la Centrul Național de Operațiuni Aeropurtate de la baza Forțelor Aeriene Offutt din Omaha, Nebraska. Operarea aeronavei costă 159.529 de dolari pe oră, ceea ce îl face cel mai scump avion al Forțelor Aeriene. Fiecare E-4B costă 223,2 milioane de dolari pentru a fi construit, conform Forțelor Aeriene ale SUA.

Un echipaj standard este format din 60 de persoane cu 15 specialități diferite. În 2022, Forțele Aeriene au debutat cu un simulator E-4B de 9,5 milioane de dolari pentru a antrena piloți, ingineri de zbor și alți membri ai echipajului pentru a opera aeronava, potrivit Comandamentului Strategic al SUA.

Avionul Apocalipsei este în alertă 24 de ore din 24

E-4B se poate alimenta în timpul zborului, permițându-i să zboare timp de mai multe zile la un moment dat. Tehnologia sa de comunicații este menținută într-o zonă din partea de sus a aparatului numită cupola de raze.

E-4B are mai multe capacități de comunicații decât Air Force One, cu aproximativ 67 de antene satelit și antene în domul de raze. Exteriorul avionului are, de asemenea, ecranare termică și nucleară, iar sistemul său electric poate rezista la impulsuri electromagnetice. Puntea principală a avionului are șase zone funcționale.

Amenajarea include o sală de comandă, o sală de conferințe, o sală de briefing, o zonă de lucru pentru echipa de operațiuni, o cameră de comunicații și o zonă de odihnă, potrivit Forțelor Aeriene ale SUA. Avionul poate găzdui până la 112 persoane.

În sala de briefing, oficialii informează membrii presei și desfășoară întâlniri cu personalul. E-4B nu este doar un „avion al Apocalipsei”. Secretarul Apărării îl folosește ocazional pentru a călători în străinătate și pentru a ține conferințe de presă. Situată în centrul avionului, camera personalului de luptă este locul în care ofițerii s-ar aduna pentru a elabora strategii în caz de urgență națională.

În cazul unui atac nuclear sau al unui alt scenariu apocaliptic, președintele, secretarul apărării și președintele Statului Major Comun ar folosi avionul ca un centru sigur de comandă și control similar Pentagonului.

Zona de odihnă are 18 paturi pentru echipaj, în timp ce Secretarul Apărării ocupă spații private în călătoriile internaționale. Camerele private ale Secretarului Apărării sunt mobilate cu un pat și un birou cu scaune. E-4B are personal și este în alertă 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Cel puțin un E-4B a fost în alertă continuă din 1975, gata să fie desfășurat la un moment dat.

