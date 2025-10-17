Ce se întâmplă cu corpul tău dacă mănânci avocado în fiecare zi

Avocado conțin cele mai mari cantități de grăsimi, calorii și proteine dintre toate fructele FOTO Pixabay

Avocado conține cele mai mari cantități de grăsimi, calorii și proteine dintre toate fructele. De asemenea, este bogat în potasiu, magneziu, vitamine B (cum ar fi folatul), vitamina E și carotenoide, printre altele. Și este încărcat cu fibre — 14 grame într-un singur fruct!

Totuși, conținutul ridicat de calorii și grăsimi poate să te facă să te întrebi dacă avocado este cu adevărat sănătos pentru consum regulat. Mai mult, aduce beneficii reale pentru sănătate? Și merită prețul mai mare? Iată ce spun studiile despre consumul zilnic de avocado.

Poate îmbunătăți sănătatea digestivă

Menținerea unui tract digestiv sănătos este esențială pentru sănătatea generală. Avocado poate fi o componentă de bază a sănătății intestinale, datorită cantității impresionante de fibre — un nutrient asociat cu îmbunătățirea funcției digestive. Un singur avocado conține aproximativ 14 grame de fibre, aproape jumătate din recomandarea zilnică de 28–34 g.

Fibrele hrănesc bacteriile benefice din intestin, care descompun și fermentează fibrele ingerate, producând acizi grași cu lanț scurt.

„Acești acizi grași susțin sănătatea celulelor și mucoasei intestinale,” spune dieteticianul JeJe Noval.

„Multe alimente bogate în fibre conțin și elemente prebiotice, cum este avocado. Prin urmare, consumul unei varietăți de alimente bogate în fibre, precum avocado, fructe de pădure și nuci, împreună cu alimente bogate în probiotice, cum ar fi varza murată, kimchi și iaurtul, produce beneficii pentru sănătate.”

Cercetările susțin acest lucru: un studiu a arătat că consumul zilnic de avocado crește numărul bacteriilor care fermentează fibrele, crește producția de acizi grași cu lanț scurt și reduce concentrațiile de acizi biliari în fecale, ceea ce poate preveni inflamația intestinală și problemele biliare.

Poate ajuta la menținerea greutății

Deși avocado este bogat în calorii, un studiu a observat că persoanele care au consumat un avocado pe zi timp de șase luni și-au menținut greutatea corporală. În plus, un alt studiu a arătat că un avocado pe zi poate reduce grăsimea viscerală la femei.

Motivul: conținutul de fibre și grăsimi mononesaturate (în special acidul oleic). Fibrele cresc senzația de sațietate, iar grăsimile mononesaturate pot reduce acumularea de grăsime.

Poate reduce riscul bolilor de inimă

Bolile de inimă rămân principala cauză de deces în SUA. Pentru a reduce riscul, este important să consumi alimente bogate în potasiu, magneziu, fibre, folat, grăsimi mononesaturate, polifenoli și antioxidanți — toate acestea se regăsesc în avocado.

Studiile arată că consumul de avocado este asociat cu un risc mai scăzut cu 16–22% de boli cardiovasculare. Înlocuirea unor alimente precum untul, margarina, ouăle, brânza sau carnea procesată cu avocado reduce semnificativ riscul.

Poate îmbunătăți funcția creierului

Avocado conține luteină, un carotenoid care traversează bariera hematoencefalică și poate îmbunătăți funcția cognitivă. Studiile arată că persoanele mai în vârstă care consumă avocado sau guacamole obțin scoruri cognitive mai bune, în special în ceea ce privește memoria, primul domeniu afectat de declinul cognitiv odată cu înaintarea în vârstă.

Informații nutriționale pentru un avocado (aprox.)

Calorii: 322

Carbohidrați: 17 g

Fibre: 14 g

Zaharuri totale: 1 g

Zaharuri adăugate: 0 g

Proteine: 4 g

Grăsimi totale: 30 g

Grăsimi saturate: 4 g

Colesterol: 0 g

Sodiu: 14 mg

Potasiu: 975 mg (21% doza zilnică recomandată)

Magneziu: 58 mg (14% DZR)

Vitamina E: 4 mg (27% DZR)

Folat: 163 mcg (41% DZR)

Vitamina K: 42 mcg (35% DZR)

Zaharurile din avocado sunt naturale.

Este avocado sigur pentru toată lumea?

Avocado-ul este în general sigur, dar:

Persoanele alergice la avocado trebuie să-l evite.

Persoanele cu diete sărace în potasiu ar putea să limiteze consumul.

Fibrele pot fi dificil de digerat pentru cei cu colon iritabil sau sensibilități digestive; în acest caz, este mai bine să se consume cantități mici.

Vitamina K poate interfera cu medicamentele anticoagulante, dar medicul poate ajusta doza.

4 moduri de a consuma avocado

Felii – pe sandwich, pentru grăsimi, proteine și fibre care îți țin sațietatea.

Piure – perfect pe toast sau transformat în pesto.

Blenduit – în smoothie-uri, pentru o textură fină și cremoasă.

Umplut – cu legume sau proteine preferate, de exemplu somon sau salată de pui.

Concluzia expertului

Avocado-urile nu sunt doar cremoase și gustoase. Ele sunt pline de vitamine, minerale, antioxidanți, grăsimi sănătoase și fibre, care pot îmbunătăți sănătatea digestivă, reduce riscul bolilor de inimă, ajuta la menținerea greutății și stimula funcția creierului.

Consumul zilnic de avocado este o completare excelentă pentru o dietă echilibrată și bogată în nutrienți, scrie eatingwell.com.

