Apărătorul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi a fost arestat în Dubai. Acuzațiile aduse avocatului american

Autorităţile din Emiratele Arabe Unite l-au reţinut pe Asim Ghafoor, un cetăţean american şi avocat pentru drepturile civile care anterior a fost avocatul jurnalistului ucis Jamal Khashoggi, a anunţat grupul american pentru drepturile omului Democracy for the Arab World Now (DAWN), în al cărui consiliu este membru Ghafoor. Ghafoor a fost reţinut sub acuzaţia de spălare de bani, relatează Reuters.

Un oficial guvernamental din Emiratele Arabe Unite a confirmat că Ghafoor a fost arestat în timp ce tranzita Aeroportul Internaţional Dubai pe 14 iulie, sub acuzaţia de condamnare în absenţă pentru spălare de bani, în conformitate cu probele audiate de instanţele emirate.

Un oficial american de rang înalt le-a spus reporterilor, sâmbătă, că Statele Unite sunt la curent cu subiectul.

”Nu există niciun indiciu că are vreo legătură cu subiectul Khashoggi”, a adăugat oficialul.

Jurnalistul saudit Khashoggi a fost ucis de agenţi saudiţi în 2018 la consulatul regatului din Istanbul, într-o operaţiune pe care serviciile de informaţii americane afirmă că prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a aprobat-o. Prinţul neagă că ar fi fost implicat.

Democracy for the Arab World Now (DAWN) a anunţat, vineri, într-o declaraţie că Ghafoor, un avocat pentru drepturile civile din Virginia, se afla în drum spre Istanbul pentru a participa la o nuntă în familie.

Un oficial, răspunzând unei solicitări de comentarii a Reuters, a spus că Emiratele Arabe Unite au acceptat o solicitare din partea ambasadei SUA de a efectua o vizită consulară şi că, deoarece procesul iniţial a fost ţinut în lipsă, Ghafoor are permisiunea să solicite un nou proces.

”A fost primită şi admisă o cerere, care a dus la redeschiderea cazului, iar procedurile legale relevante sunt în desfăşurare”, a spus oficialul.

DAWN a citat oficialii consulari americani, potrivit cărora avocatul era ţinut într-o unitate de detenţie din Abu Dhabi, iar Ghafoor a declarat că nu era la curent cu vreo problemă legală împotriva lui.

DAWN a mai menţionat că pedeapsa a fost dată ”fără proces echitabil” şi a cerut eliberarea imediată a avocatului

Grupurile pentru drepturile omului spun că Emiratele Arabe Unite au arestat sute de activişti, academicieni şi avocaţi pe căi ilegale, sub acuzaţii ample.

Emiratele Arabe Unite au respins astfel de acuzaţii ca fiind lipsite de temei şi susţine că se angajează să respecte drepturile omului conform cartelor ţării.

Preşedintele american Joe Biden a declarat că va ridica problema drepturilor omului în timpul vizitei sale în regiune, care s-a încheiat sâmbătă.

