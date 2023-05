Un avocat de divorțuri dezvăluie de ce căsătoriile nu mai rezistă: ”Asta e problema. Și femeile sunt obosite”

Un avocat specializat în divorțuri a dezvăluit care este cauza principală pentru care căsniciile nu mai rezistă în ultima perioadă.

Dennis R Vetrano, din New York, a vorbit despre acest fenomen pe contul lui de TikTok. Videoclipul a devenit viral, având peste 4 milioane de vizualizări.

”Văd mame care lucreză, care fac totul, iar apoi îi văd pe soții lor care se dau un pas în spate și nu fac nimic. Au copii, fac cumpărături, spală, fac mâncare, curățenie, și, apropo, aduc și bani în casă. Asta e problema. Și femeile sunt obosite”, a explicat avocatul.

Mai multe persoane l-au aprobat în secțiunea de comentarii.

”După divorț, am simțit că am cu un copil mai puțin de care trebuie să am grijă”

”De aceea am divorțat. El m-a acuzat că îl înșelam. Când aș fi avut timp? Nu aveam timp nici să stau puțin pe canapea să mă odihnesc”

”Am avut mai puțin de muncă ca mamă singură cu doi copii decât ca femeie căsătorită”, sunt doar câteva comentarii.