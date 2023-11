Milițianul care dirija camioanele minerilor prin București în 1990, bun de judecat pentru trafic de influență în favoarea unui șofer băut MOTIVARE

Ion Șoricică – fost șef al Serviciului de Circulație din anii 90, în prezent avocat – este judecat de Curtea de Apel București pentru un trafic de influență pe lângă un ofițer de la Biroul de accidente rutiere soldate cu victime, după ce au încercat să-l scape de urmărirea penală pe un șofer beat contra sumei de 3.000 de euro. Judecătorul de cameră preliminară a constatat de legalitatea rechizitoriului.

Colonelul (r.) Ion Șoricică revine în atenția presei printr-o găinărie de 3.000 de euro, la un sfert de veac după ce ținea prima pagină a ziarelor cu faptul că a dirijat camioanele de ortaci în timpul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 sau că ar fi fost implicat în înmatriculări dubioase de mașini după Revoluție.

În prezent, procurorii DNA l-au trimis în judecată pe avocatul Ion Șoricică alături de comisarul șef de poliție Ion Joe Stoica, după ce i-au cerut bani unui șofer prin beat la volan pentru a-l scăpa de dosar.

Era cumva logic pentru Ion Șoricică să „fructifice” ca avocat vechile relații pe care la avea la Poliția Rutieră, de vreme ce a fost șeful acestei instituții o lungă perioadă de timp după Revoluției. Asta până să-i apară în ziar fotografia în care apare în timp de dirijează minerii în timpul celei mai sângeroase mineriade.

„În perioada ianuarie - 21 septembrie 2022, inculpatul Stoica Ion - Joe, în calitatea menționată mai sus, beneficiind de ajutorul celuilalt inculpat, ar fi pretins și ar fi primit 3.000 de euro de la o persoană cercetată pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice, având o alcoolemie peste limita legală.

În schimbul banilor, ofițerul de poliție ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra unor colegi de serviciu și ar fi promis că îi va determina să propună o soluție de clasare față de persoana cercetată.

În același context, inculpatul Stoica Ion - Joe i-ar fi pus la dispoziție persoanei respective „o rețetă” ce cuprindea aspectele pe care aceasta trebuia să le declare, astfel încât, la efectuarea unei recalculări a alcoolemiei, rezultatul să fie unul inferior limitei care atrage răspunderea penală (adică sub 0,80 grame la mie)”, arată procurorii anticorupție.

Timp de un an, dosarul în care sunt implicați Ion Șoricică și Ion Joe Stoica a fost judecat în procedura secretă de cameră preliminară, în cardul căreia cei doi au încercat să obțină restituirea dosarului la Parchet.

Curtea de Apel București a constatat pe data de 02.03.2023 legalitatea rechizitoriului, hotărâre confirmată de Înalta Curte pe data de 18.05.2023.

Stoica și Șoricică, înregistrați pe ascuns de către șoferul băut

Ziare.com a consultat motivarea Curții de Apel București pentru a vedea cum au încercat cei doi foști polițiști să scape de dosar:

„Judecătorul de cameră preliminară al Curții constată, contrar susţinerilor inculpaților (Stoica Ion Joe – n.r.) și (Șoricică Ion – n.r.), că rechizitoriul din data de 08 noiembrie 2022 al DNA se conformează întocmai cerinţelor de procedură și de conţinut impuse de legiuitor (…).

impuse de legiuitor (…). Este important de subliniat și faptul că în răstimpul de mai bine de o lună de zile cât în cauză urmărirea penală a continuat in personam, niciunul dintre apărătorii inculpaților (care, de altfel au fost înștiințați despre toate actele de urmărire penală efectuate în cauză și au participat la toate audierile) nu a solicitat reaudierea martorului denunțător (…), iar în plus, inculpații au dreptul de a solicita, în tot cursul judecăţii, atât readministrarea probelor din faza de urmărire penală pe care le contestă, cât şi administrarea de probe noi în vederea lămuririi corecte şi complete a tuturor împrejurărilor cauzei.

În ceea ce privește solicitarea apărării inculpatului (Stoica Ion Joe – n.r.), de constatare a nulității absolute a probelor obținute prin punerea la dispoziție a interceptărilor și fotografiilor efectuate de către martorul denunțător, înainte de data de 23 septembrie 2022, când în cauză a fost emis mandatul de supraveghere tehnică (…), Judecătorul de cameră preliminară constată că și această excepție este neîntemeiată.

Sub acest aspect, Judecătorul de cameră preliminară observă că respectivele înregistrări în mediul ambiental au fost efectuate de către martorul denunțător cu mijloace personale, acesta înregistrându-şi propriile discuţii purtate cu ocazia unor întâlniri avute cu inculpații (Șoricică Ion – n.r.) și (Stoica Ion Joe – n.r.), anterior sesizării organelor de urmărire penală, iar ulterior acele înregistrări au fost puse la dispoziţia organelor judiciare.

Din interpretarea dispoziţiilor art.139, alin.3, teza I Cod de procedură penală, rezultă că înregistrările efectuate de părţi sunt probe în condiţiile în care privesc propriile convorbiri sau comunicări, fără a mai fi necesară nicio altă condiţie.

De asemenea, este nefondată solicitarea apărării inculpatului (Șoricică Ion – n.r.), de constatare (…) a nelegalității procedeelor probatorii, a probelor și a mijloacelor de probă obținute prin folosirea nelegală a subiectului procesual principal (…) în calitate de colaborator și martor, calități incompatibile cu calitatea sa de autor al infracțiunii de cumpărare de influență pentru care s-a dispus soluția de clasare prin rechizitoriu.

În această privință, Judecătorul de cameră preliminară reține că din actele și lucrările dosarului de urmărire penală nu reiese, nici măcar la nivel de aparență, împrejurarea că în cauză ar fi fost folosit procedeul probatoriu al utilizării martorului denunțător (…) în calitate de colaborator.

Referitor la respectarea principiului loialității în obținerea probelor pe care se fundamentează acuzarea, Judecătorul de cameră preliminară notează că în această materie, jurisprudența națională și cea europeană au stabilit că testul substanțial al provocării trebuie să verifice dacă organele de urmărire penală au avut un comportament esențialmente pasiv, prin raportare la motivele pe care le-au avut pentru a porni investigația și care a fost conduita acestora în timpul urmăririi penale.

Spre deosebire de provocarea la comiterea de infracțiuni, provocarea la producerea de probe presupune o conduită activă a organelor judiciare de a utiliza tehnici ce evocă înșelăciunea, artificiul, promisiunea, amenințarea, toate având ca efect determinant reducerea sau suprimarea liberului arbitru al inculpatului în furnizarea de informații cu relevanță probatorie în cauză .

În prezenta cauză, din examinarea convorbirilor telefonice purtate de către martorul denunțător cu inculpații (Șoricică Ion – n.r.) sau (Stoica Ion Joe – n.r.), ce nu vor fi reluate în prezenta încheiere, Judecătorul de cameră preliminară constată că nu au fost utilizate tehnici neloiale pentru a implica sau a menține pe inculpați în respectivele discuții. Astfel, nu liberul arbitru al inculpaților a fost suprimat în speță, ci intenția acestora de a menține discuțiile cu martorul denunțător la nivelul de confidențialitate dorit de ei", reține instanța.

În rechizitoriul întocmit de procurorii DNA se arată că Ion Șoricică, în calitate de avocat, din ianuarie 2022 până la sesizarea organelor de urmărire penală (21 septembrie 2022) i-a acordat sprijin lui Ion Joe Stoica, ofițer de poliție în cadrul Brigăzii Rutiere București, șef al Biroului Accidente Rutiere Soldate cu Victime, având calitatea de organ de cercetare al poliției judiciare, în activitatea acestuia de pretindere și primire a sumei totale 3.000 de euro.

Din suma totală, 2.000 de euro au fost dați de denunțător în mod nemijlocit și 1.000 de euro prin intermediul inculpatului Șoricică.

În schimbul banilor, comisarul șef a lăsat de înțeles denunțătorului că are influență asupra altor polițiști în cadrul Brigăzii Rutiere București și i-a promis că îi va determina să îndeplinească acte care intră în atribuțiile acestora de serviciu, în sensul de a determina darea unei soluții de clasare în dosarul în care șoferul este cercetat pentru conducerea pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, soluție de clasare ce ar fi urmat să fie dispusă ca urmare a stabilirii în mod fraudulos a unei alcoolemii de sub 0,80 grame la mie.

Cum a schimbat Șoricică uniforma de poliție cu roba de avocat

În 1973, în urma absolvirii Şcolii militare de ofiţeri activi - UM 0828 Bucureşti, Ion Șoricică a fost repartizat la Inspectoratul de Miliţie al Capitalei (1973 –1974), potrivit informațiilor de pe site-ul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului (IICCMER).

Din 1974 a activat în aparatul central al IGM la Direcţia circulaţie (1974 – 1984), iar din 1984 a fost transferat în funcţia de şef al Serviciului circulaţie din Miliţia judeţului Giurgiu unde a rămas până în 1987, când a fost readus la Direcţia circulaţie din IGM, în funcţia de ofiţer specialist I (1987 – febr. 1990).

În februarie 1990, a fost numit şef al Serviciului circulaţie din Poliţia Capitalei. În această funcţie l-au găsit evenimentele din 13 – 15 iunie 1990.

, a fost numit şef al Serviciului circulaţie din Poliţia Capitalei. În această funcţie l-au găsit evenimentele din 13 – 15 iunie 1990 .

La data de 12 iunie 1999, Evenimentul zilei publica pe prima pagină o fotografie cu şeful Brigăzii de Poliţie Rutieră din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, colonelul Ion Şoricică, în care acesta era înfăţişat dirijând minerii veniţi în Bucureşti în dimineaţa zilei de 14 iunie 1990.

După publicarea acestei fotografii, dar şi a unor investigaţii jurnalistice legate de implicarea lui Şoricică şi a fiului său în traficul cu maşini furate, conducerea Ministerului de Interne a hotărât, în ziua de 19 ianuarie 2000, destituirea lui Şoricică din funcţia de şef al Brigăzii de Poliţie Rutieră şi punerea sa la dispoziţia IGP.

La câteva luni de la destituire, începând cu data de 1 iulie 2000, Ion Șoricică a schimbat uniforma de polițist cu roba de avocat, fiind până în prezent membru al Baroului București.

