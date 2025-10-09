Revolta unui avocat român, pe fondul grevei magistraților: „Dreptatea este suspendată”

Un avocat din România ceartă magistrații care au intrat în grevă și, astfel, au paralizat activitatea de la instanțe. Judecătorii și procurorii continuă protestul prin care cer guvernanților retragerea proiectului privind reforma pensiilor speciale.

Ilie Dorin, avocat din București, susține că există judecători care și-ar dori să revină în sala de judecată.

„La instanțe este o liniște tensionată. Am discutat cu magistrați, cu grefieri, cu colegii avocați, nimeni nu este mulțumit. Știu magistrați care vor să înceapă procesele și ar dori să reciteze părțile și avocații, dar nu au voie din cauza hotărârii colegiului de conducere... Nu pot trece peste decizia majorității colegilor...”, a declarat juristul pentru Ziare.com.

Avocat: „Este halucinant ca un serviciu public elementar al statului de drept să nu existe”

Magistrații ar fi trebuit să facă o grevă japoneză, consideră avocatul.

„Nu înțeleg totuși de ce nu se convoacă noi adunări... Starea de spirit seamănă deci cu vremea, codul portocaliu spre roșu. Blocaj total, murmur de revoltă. Totuși, raportat la demnitatea și statutul magistraților, ar trebui ca măsurile de protest să se transforme în ceva de tip japonez, cu reluarea completă a activității. Este halucinant ca un serviciu public elementar al statului de drept să nu existe. Nici dacă am fi în război nu s-ar fi ajuns aici. Doamne ferește de război, Doamne oprește-i aici!”, a mai transmis avocatul.

Pe fondul protestului magistraților, avocații au început să aibă probleme cu onorariile.

„Onorariile fixate per termen de judecată nu s-au mai încasat, onorariile fixate pe rate nu s-au mai încasat, clienții neplătind pentru că e suspendat procesul... Și el cu partea lui de dreptate, și noi cu partea noastră de datorii la cabinet. Dar sperăm să treacă cât mai repede și acest ciclon și să se reașeze lucrurile pe făgașul lor firesc. Rămânem cu speranța, că dreptatea este momentan suspendată”, a concluzionat avocatul.

Pensiile speciale ale magistraților reprezintă doar 7% din totalul pensiilor speciale pe care le plătește statul român, avertizează Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei. Despre eliminarea pensiilor speciale acordate pentru alte categorii profesionale, premierul Bolojan încă nu a făcut vreun anunț, respectiv depunerea unui proiect de lege în acest sens.

