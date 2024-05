Profesia în care e nevoie de specialiști în România, dar în care nu reușește să intre oricine: ”Cererea crește de la an la an”

Nevoia de servicii juridice cunoaște o tendință ascendentă în România, din multiple motive. Printre ele se numără creșterea nivelului de educație și informare în rândul populației, curajul persoanelor prejudiciate de a se adresa instanțelor - vezi cazurile de violență domestică, globalizarea etc.

Profesia de avocat este cunoscută drept una dintre cele mai vechi, elitiste și nobile. Este o meserie ce presupune gândire analitică, curiozitate, perseverență, printre altele. Pe de o parte, necesită empatie față de client, pe de altă parte și o importantă doză de realism. Cunoștințele specifice domeniului, de aplicare a legii, a excepțiilor, abordarea strategică, pledarea în instanță, coerența redactării și relaționarea cu clientul se numără printre atributele ce stabilesc „standardul calitativ” al unui apărător în justiție, în ochii justițiabililor.

Precum în majoritatea domeniilor de activitate, și avocații se întreabă în ce măsură inteligența artificială îi va ajuta sau îi va încurca, în exercitarea profesiei. Cei mai pesimiști susțin că AI-ul reprezintă o piedică în plus, pentru că „oricum sunt prea mulți avocați”. Despre cât de „aglomerată” este această profesie Ziare.com a discutat cu mai mulți practicieni din domeniu.

Andrei Săvescu, avocat: „Ar fi potrivit să fie un număr mai mare de avocați în România, dar acest deziderat nu trebuie îndeplinit prin coborârea ștachetei pentru intrarea în profesie”

Faptul că „sunt prea mulți avocați” este mai degrabă un mit. E nevoie din ce în ce mai mare de avocați, într-o societate civilizată, în care dreptatea trebuie să se facă doar prin aplicarea legii, nu prin metode primitive. Și pentru că este ca la medic, fiecare client vrea un „avocat BUN”.

Avocatul Andrei Săvescu atrage atenția asupra nevoii societății de profesioniști bine pregătiți, cu referire la faptul că în medie, doar 25% dintre aspiranții la profesia de avocat reușesc să treacă examenul de admitere în profesie. Pentru că „mai mulți” nu ar însemna și „mai buni”, juristul specializat în drept penal, drept civil și drept comercial crede că examenele trebuie să rămână la fel de riguroase.

„Cred că ar fi potrivit să fie un număr mai mare de avocați în România, dar acest deziderat nu trebuie îndeplinit prin coborârea ștachetei pentru intrarea în profesie. Avocații trebuie să fie foarte bine pregătiți profesional.

Într-adevăr, piața serviciilor de avocatură este tărâmul unde avocații sunt mai mult sau mai puțin ocupați, în funcție de cererea pentru serviciile lor, însă nu cred că intrarea facilă în avocatură ar fi de natură să crească nivelul de satisfacere a cererii de servicii juridice. Motivul este că serviciile juridice trebuie să fie de calitate, altminteri nu au caracter de servicii, dimpotrivă, insuficienta pregătire profesională a avocaților poate aduce deservicii clienților, mai cu seamă celor angrenați în procese, justițiabililor”, a declarat Andrei Săvescu, pentru Ziare.com.

Ilie Dorin, avocat: „Este nevoie de avocați tineri, de avocați care să aibă putere și dor de muncă”

Avocatul Ilie Dorin susține că avocatura este o profesie ce trebuie practicată cu vocație, nu la îndemnul celor din jur. Dacă nu ai vocație, nu reziști pe termen lung, aspect confirmat de mulți tineri care după ce se confruntă cu realitatea „din teren”, aleg să migreze către ale profesii din sfera juridică sau în alte domenii. Totodată, avocatul din București menționează că pentru profesioniștii 100% montați, există oportunități din ce în ce mai mari.

„Nevoia de avocați reiese din piața serviciilor juridice. Piața stabilește cat de saturată este sau nu această zonă profesională. Se spune că în avocatură este ‘Bucureștiul și restul țării’, în sensul că în București nevoia de avocați a fost mereu prezentă, pe când în restul țării nevoia de avocați nu s-a resimțit, numărul litigiilor fiind redus. Totuși, mulți avocați migrează din București în țară la un moment dat, invers în mod mai rar și mai mult în rândul tinerilor avocați.

La acest moment, piața nu este nici saturată, nici suprasaturată. Este nevoie de avocați tineri, de avocați care să aibă putere și dor de muncă. Este nevoie de ei în profesie. Totuși puțini tineri aleg în ziua de azi să se pregătească pentru un astfel de examen timp de 1-2 ani, timp în care viața lor este dedicată exclusiv învățatului metodic zi de zi. Puțini studenți la drept știu cu adevărat în ce constă avocatura de zi cu zi; mulți cred că noi avocații pledăm și facem impresii artistice în instanțe, așa cum văd ei în filmele americane. Dincolo de minutele pledoariei, sunt ore și zeci de ore de muncă pe care nu o poate vedea nimeni. După ce avocații tineri iau contact cu realitatea din viața profesională de avocat, se reorientează pe magistratură sau alte profesii juridice. Rămân în avocatură doar cei cu vocație, care sunt și cei mai dedicați. Din acest motiv este necesar să intre în avocatură an de an avocați tineri, pentru că ei în timp se cern, și nu puțini își suspendă da activitatea mergând spre alte zone.

Piața nu este saturată și prin raportare la faptul că an de an numărul de raporturi sociale crește și deci numărul de litigii crește an de an, această chestiune reieșind cu claritate din statisticile CSM. An de an crește numărul de dosare și deci de litigii aflate pe rolul instanțelor și crește deci nevoia de avocați. Este de la sine înțeles că este nevoie și de mai mulți avocați care să gestioneze aceste litigii. Mai mulți avocați înseamnă servicii și prețuri mai bune pentru justițiabil, care va avea de unde alege avocatul potrivit speței lui”, a comentat Ilie Dorin, pentru Ziare.com.

Adrian Cuculis, avocat: „Litigiile au început să fie din ce în ce mai diversificate și complexe”

Dreptul internațional, respectiv apariția noilor drepturi deschid oportunități pentru cei deschiși să profeseze în domeniul juridic, în special ca avocați, potrivit lui Adrian Cuculis.

„Piața avocaturii este departe de a fi saturată, în condițiile în care discutăm despre o populație de aproximativ 23 de milioane de români, iar odată cu accesarea avocaturii europene, multe dintre litigiile de peste granițe pot fi gestionate cu succes și de către avocații români.

Odată cu digitalizarea și accesarea informațiilor, în mod clar și cu apariția unor noi drepturi, litigiile au început să fie din ce în ce mai diversificate și complexe. Un număr de doar câteva zeci de mii de avocați la o populație de 23 de milioane nu poate să reprezinte o saturare a pieței.

De asemenea, pe zona penală trebuie să avem în vedere că odată cu globalizarea și dorința infractorilor de a parveni la un sistem infracțional centralizat european și internațional, a născut, bineînțeles, mai multe dosare penale”, a declarat Adrian Cuculis, pentru Ziare.com.