Cum este să fii avocat în România. Dezvăluiri de culise: „Se spune că nu te pensionezi, ci mori direct"

Facultățile de Drept din România nu duc lipsă de studenți. Sunt mulți aspiranți pentru toate profesiile din sfera juridică, pentru că majoritatea cetățenilor ajung la un moment dat să caute „un avocat bun". Cât despre magistrați, aceștia sunt la fel de importanți precum avocații, pentru înfăptuirea actului de justiție. Concurență puternică este an de an și pentru cei care vânează posturile vacante în breasla notarilor, dar și-n alte profesii juridice.

În cadrul acestui articol discutăm despre meseria de avocat în România: cum a evoluat în ultimele decenii și care sunt provocările specifice. Despre această „radiografie" a profesiei de apărător în justiție, Ziare.com a discutat cu avocatul Andrei Săvescu, cadru universitar, expert în protecția datelor cu caracter personal.

În ultimele decenii, și cererea, și oferta s-au schimbat semnificativ. Sunt mai mulți avocați, mai multe spețe, diverse. De asemenea, casele mari de avocatură încep să atragă din ce în ce mai mulți clienți, contracte mai „bănoase", în detrimentul caselor mici de avocatură, respectiv al avocaților care lucrează pe cont propriu. Practic, modelul corporatist - cu avocați colaboratori, prinde din ce în ce mai mult în țara noastră.

„România a traversat o perioadă răscolitoare în ultimii ani, iar avocatura nu fost scutită de tensiuni și cutremure. Lucrurile se reașază rapid, pe făgașe noi.

Au apărut și în România firme de avocatură mari, care de regulă sunt extensiile locale ale unor firme de avocatură internaționale de mare anvergură, sau firme locale cu afilieri internaționale. Acestea beneficiază de resurse considerabile, oferind clienților corporativi soluții complexe și integrate. Însă ele au început să ofere o gamă largă de servicii juridice, chiar și pentru clienți cu bugete relativ mici. Această 'coborâre a nivelului', operată de firmele mari, a înăsprit concurența pe piața avocaturii, afectând în special firmele mici de avocatură și avocații independenți", a declarat Andrei Săvescu.

Nevoile din piață au generat anumite „specializări" în rândul profesioniștilor, care au fost nevoiți să se nișeze. Astfel, „trebuie să știi să faci de toate" se cere din ce în ce mai puțin. Cei care doresc să se impună ca avocați trebuie, mai degrabă, să abordeze mai puține ramuri, dar pe care să le stăpânească excelent.

„Pe de altă parte, pe fondul creșterii complexității legislației și modificărilor legislative frecvente, avocații au fost nevoiți să se specializeze în domenii cum ar fi: dreptul concurenței, dreptul fiscal, dreptul muncii, dreptul bancar și financiar sau dreptul tehnologiei. Această specializare a devenit un criteriu important de diferențiere și un avantaj competitiv, însă, pe de altă parte, limitează aria de clientelă. În plus, aderarea României la Uniunea Europeană a expus avocații la noi reglementări și la un cadru juridic mult mai amplu, făcând specializarea și mai necesară", a mai precizat avocatul.

Spre deosebire de anii '90, începutul anilor '2000, avocații trebuie să utilizeze noile tehnologii, pentru a rămâne angrenați în actualitate.

„Fără îndoială, evoluția computerelor a adus schimbări majore în modul în care avocații își desfășoară activitatea. Platformele digitale, instrumentele de gestionare a documentelor, soluțiile de facturare electronică și cercetare juridică au accelerat procesele și au făcut accesul la informații mult mai rapid. În plus, soluțiile de inteligență artificială, cum ar fi cele oferite de platforme de tipul Juridice AI, sunt din ce în ce mai folosite pentru analiza și redactarea documentelor legale, automatizarea sarcinilor repetitive și pentru cercetare juridică. Avocații au fost nevoiți să se adapteze, printre primii, pentru că avocații sunt mereu în avangarda schimbărilor", a punctat Săvescu.

De asemenea, situațiile pentru care sunt solicitați avocații sunt din ce în ce mai multe.

„Din cauză că ultimii 20 de ani au adus numeroase reglementări în mediul de afaceri, care a devenit tot mai controlat de stat, prin pârghii legislative, avocații sunt solicitați tot mai mult pentru consultanță juridică de conformitate, pentru prevenirea litigiilor și amenzilor, adică nu doar pentru litigii", a declarat avocatul.

Doar cei care se adaptează rigorilor solicitate de seniorii din avocatură, respectiv clienți, se vor impune. În ziua de azi, o diplomă obținută în științele juridice înseamnă aproape zero, fără criteriile menționate mai sus.

„În ultimele decenii, numărul avocaților în România a crescut considerabil. Acest lucru a generat o mai mare concurență între avocați, iar efectul a fost că nu toți dintre cei cu diplomă de avocat practică propriu-zis avocatura", a transmis avocatul.

Un alt aspect pe care avocații trebuie să-l gestioneze este presiunea venită din partea clienților, care sunt din ce în ce mai informați, au pretenții din ce în ce mai mari de la omul pe care-l angajează.

„În ultimii 20 de ani, clienții au devenit mult mai sofisticați și mult mai exigenți față de serviciile juridice oferite de avocați. Datorită dezvoltării internetului, clienții au acces extins la informații juridice, disponibile online, motiv pentru care exigențele lor față de profesioniștii dreptului sunt mai mari. În plus, clienții se așteaptă la servicii avocațiale rapide și cât mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Pe de altă parte, așteptările clienților să primească servicii avocațiale de bună calitate la un preț mic au scăzut în ultima perioadă. Cu alte cuvinte, clienții sunt tot mai avizați, fiind în măsură să aprecieze serviciile avocațiale la justa lor valoare", a dezvăluit juristul.

Totodată, presiunea vine și din nevoia clienților de a dialoga mai mult cu avocații.

„O altă schimbare semnificativă în ceea ce-i privește pe consumatorii serviciilor avocațiale este că a devenit normală comunicarea prin e-mail, platforme de mesagerie și apeluri video. Această evoluție este foarte bună, însă ea are un corolar supărător, pentru avocați: clienții se așteaptă ca avocații să fie disponibili pentru consultări rapide și eficiente, indiferent de locație și uneori indiferent de momentul zilei. Accesibilitatea avocatului este importantă pentru clienți, însă pentru avocați reprezintă un factor de presiune suplimentară", a mai precizat Săvescu.

Marile provocări ale avocaților din România

Avocatura este un domeniu în care cele opt ore de muncă nu sunt bătute în cuie, aspect valabil în numeroase cazuri, în special la marile case de avocatură.

„Profesia de avocat în România se confruntă cu numeroase provocări, iar, în ciuda progreselor semnificative din ultimele două decenii, există încă domenii în care se pot aduce îmbunătățiri. De exemplu, gestionarea volumului mare de muncă și burnout-ul. Mulți avocați, în special cei care lucrează în marile firme, se confruntă cu un volum de muncă copleșitor. Practicarea avocaturii înseamnă adesea multe ore de lucru. Pe de altă parte, presiunea rezultatelor rapide poate afecta echilibrul dintre viața personală și viața profesională a avocatului, în defavoarea celei dintâi.

Însă, această problemă nu este considerată esențială de către mulți avocați, pentru care profesia de avocat are caracter vocațional, astfel încât, dacă faci ce îți place, nu vei munci nici măcar o zi în viața ta. De aceea, se zice uneori că din avocatură nu te pensionezi, din avocatură se moare direct…", a avertizat Săvescu.

Un alt aspect pe care avocații trebuie să-l îmbunătățească se referă la modul în care se raportează la noile tehnologii.

„Adaptarea la tehnologie și digitalizare. Deși mulți avocați au început să adopte soluții tehnologice, un număr semnificativ dintre practicieni încă se confruntă cu dificultăți în integrarea completă a digitalizării în activitatea lor zilnică. Există o lipsă de formare continuă în domeniul noilor tehnologii și a integrării soluțiilor de inteligență artificială în activitatea juridică", a comentat avocatul.

În plus, avocatul român trebuie să fie într-o continuă perfecționare, a concluzionat Săvescu:

„Educație continuă și formare specializată. Deși există cursuri de formare și programe de pregătire continuă, avocații din România se confruntă adesea cu o lipsă de oportunități reale de educație continuă, specializată pe arii moderne și nișate ale dreptului, cum ar fi cyberlaw, protecția datelor sau reglementările internaționale".

Stresul din avocatură îi determină pe unii să cedeze

Între timp, unii avocați, cu experiență în domeniu, sunt în căutarea unor noi provocări. Vor să facă reconversie profesională.

„Am 36 ani, lucrez în domeniul juridic de 12 ani și sunt avocat în București de 11 ani. Deși n-am fost niciodată vreo împătimită a profesiei, nu am putut să o schimb mai devreme. În primii șapte ani, munca a fost multă și banii puțini, încât niciodată n-am avut spațiu mental să mă gândesc încotro să mă îndrept, nici economii.

Următorii 5 ani au fost dedicați unor chestii personale. Momentan, lucrez într-o firmă de avocatură unde banii sunt OK (aprox. 2.100 euro), timpul liber e (un pic) mai OK, dar domeniul în care lucrez e solicitant și nerentabil. Sunt sătulă de atmosfera prețioasă din lumea dreptului, iar de câteva luni mi-a revenit gândul mai vechi de a mă reorienta către o carieră în marketing, mai exact marketing digital. Știu cu ce se mănâncă, am început un curs pe Coursera și mai urmăresc materiale pe Youtube. Am voința de a învăța, plus ceva skill-uri transferabile: gândire analitică, buna capacitate de sinteză, inteligență emoțională, capacitate bună de comunicare, experiență în vânzări s.a.", a notat un utilizator de pe Reddit, în urmă cu câteva luni.

