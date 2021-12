Avocatul Poporului, despre bradul din doze de vaccin de la Palatul Copiilor: "Poate ne lămureşte cineva ce o fi educativ"

Avocatul Poporului, Renate Weber, a afirmat că instituţia pe care o conduce s-a sesizat în privinţa bradului din doze de vaccin consumate de la Palatul Copiilor şi s-a întrebat dacă aşa trebuie făcut un pom de Crăciun într-un parc pentru copii.

Renate Weber a declarat vineri, 10 decembrie, într-o conferinţă de presă, că a trimis adrese la Garda Naţională de Mediu, la Secretariatul General al Guvernului şi la Ministerul Educaţiei.

“Am primit şi o petiţie de la o asociaţie în acest sens şi am formulat o serie de adrese care pleacă astăzi, că ieri am primit petiţia pentru că într-adevăr cum un brad de Crăciun la Palatul Copiilor făcut din doze de vaccin? Oare nimănui nu îi sună…? Am văzut ştirea, dar nu ştiam că e pusă Facebook-ul de la Ro-vaccinare, după aia am văzut.

Ne-am adresat acum şi la Garda Naţională de Mediu, că am văzut că spune presa că le-a dat o amendă, dar şi către Secretariatul General al Guvernului pentru că acest Comitet Naţional de

Coordonare a activităţilor privind Vaccinarea în subordinea lor şi către Ministerul Educaţiei, poate ne lămureşte cineva ce o fi educativ într-o asemenea abordare”, a afirmat Avocatul Poporului.

Ea susţine că aici nu este vorba despre orice deşeuri şi că acel brad putea fi făcut din alte obiecte, de exemplu, cărţi uzate sau doze de sucuri.

“Zilele trecute căutam nişte cadouri de Crăciun pe nişte site-uri. Sigur că găseşti tot felul de cadouri şi de adulţi, şamd. (…) Oare aşa trebuie făcut într-un parc pentru copii un brad de Crăciun? Acolo scrie Palatul Copiilor, e făcut pentru copii, că de-asta ne-am sesizat, că nu ne-am sesizat, de exemplu, de bradul scheletic din Târgul de Crăciun. (…)

Aici nu e vorba de orice deşeuri, eu sunt o adeptă a reciclărilor şi putea să fie făcut brad din orice, din cărţi uzate, din doze de sucuri. Dar să vedem dacă într-adevăr, dozele, deşeurile care îţi rămân de la vaccinare prezintă siguranţă”, a explicat Renate Weber.

Un brad din doze de vaccin consumate a fost realizat la centrul de vaccinare de la Palatul Copiilor din Bucureşti, fiind sesizată Garda de Mediu. Coordonatorul centrului, dar şi firma care trebuia să preia deşeurile medicale au fost amendaţi cu 90.000 de lei.

