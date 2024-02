Femeie însărcinată, otrăvită de soț pentru a-i induce avortul. Cum și-a dat seama de planul diabolic

O femeie din Texas, SUA, a descoperit cu ajutorul unui detectiv particular că soțul ei a otrăvit-o în mod repetat pentru a induce avortul celui de-al treilea copil al cuplului. Statul american are una dintre cele mai restrictive legislații cu privire la întreruperea sarcinii din SUA.

Catherine Herring a depus o plângere la poliția din Houston, iar soțul ei a fost arestat abia după o lună și a petrecut doar 6 luni după gratii. Mason și Catherine Herring erau căsătoriți de 10 ani și aveau deja doi copii împreună. Căsnicia avea unele probleme și cei doi erau despărțiți, dar făceau împreună terapie de cuplu cu speranțe de împăcare.

Bărbatul a început să se comporte ciudat după ce a aflat de sarcină, insistând ca soția lui să dea pe gât până la fund lichidele pe care i le aducea. Primele simptome au fost crampe abdominale puternice, urmate de diaree, apoi de sângerări vaginale.

Îngrozită, femeia a apelat la ajutorul unui detectiv particular, care a sfătuit-o să instaleze o cameră ascunsă în bucătărie și să păstreze probe precum paharele sau capacele băuturilor suspecte.

„Voiam cu disperare să mă înșel. Voiam să existe o altă explicație, pentru că nu voiam să cred asta despre soțul pe care îl iubesc și alături de care am copii”, a declarat Catherine Herring pentru The Daily Beast.

Ads

După ce a adunat dovezile că soțul îi punea în apă și suc misoprostol, un medicament uzual pentru inducerea avortului, femeia însărcinată a apelat la ajutorul poliției. Soțul ei, Mason, a mai rămas încă 30 de zile în libertate până la arest. Din fericire, acesta nu a reușit să-i provoace o întrerupere de sarcină, dar fetița lor s-a născut prematur, cu 10 săptămâni înainte de termen.

Pentru că a pledat vinovat și a acceptat o înțelegere cu procurorii, Mason Herring a petrecut doar 180 de zile după gratii, în ciuda faptului că a avut șapte tentative de a o convinge pe soția lui să bea lichide amestecate cu misoprostol. „Mai puțin de 26 de zile pentru fiecare încercare”, a mai declarat Catherine Herring.

Fetița care s-a născut cu o greutate mai mică de 1,4 kg a petrecut șapte săptămâni în incubator, iar la vârsta de un an este în continuare hrănită prin tuburi. După ce și-a servit sentința, tatăl are interdicție de a se apropia de ea și de mama ei, fiind sub eliberare condiționată timp de 10 ani.