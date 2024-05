Pilulele pentru avort, considerate "substanţe periculoase" într-un stat american. "Să fim clari: e din cauza lui Donald Trump"

Camera inferioară a Parlamentului Louisianei, un stat din sudul Statelor Unite, a adoptat o lege care cataloghează pilula avortului ca fiind o "substanţă periculoasă", la care este necesar să se restrângă accesul, relatează AFP.

Louisiana interzice aproape orice fel de avort după ce Curtea Supremă a anulat garantarea federală a dreptului la întreruperea voită a sarcinii în vara lui 2022.

După această răsturnare a jurisprudenţei, aproximativ 20 de state au interzis sau au restrâns dur accesul la avort.

Proiectul de lege adoptat marţi, 21 mai, în camera Reprezentanţilor din Louisiana este necesar să fie adoptată de Senatul statului şi să fie promulgat de guvernator pentru a deveni lege.

El adaugă medicamente folosite în avort pe lista "substanţelor periculoase" care fac obiectul unui control strict şi a căror deţinere fără reţetă medicală constituie un delict.

Potrivit proiectului de lege, deţinerea fără reţetă medicală de misoprostol şi mifepristonă urmează să fie pedepsită cu până la cinci ani de închisoare şi o amendă de până la 5.000 de dolari.

HARRIS: "E DIN CAUZA LUI DONALD TRUMP"

"Absolut inadmisibil", a reacţionat pe X vicepreşedinta Kamala Harris, care se află în campanie pe această temă împreună cu preşedintele Joe Biden, candidatul democrat la preşedinţie împotriva republicanului Donald Trump.

Absolutely unconscionable. The Louisiana House just passed a bill that would criminalize the possession of medication abortion, with penalties of up to several years of jail time.

Let’s be clear: Donald Trump did this.