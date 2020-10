A obtinut in justitie anularea deciziei prin care i-a fost scazuta nota la purtare. Elevul scuipa colegii, injura, murdarea clasa si deranja orele

Motivele pentru care reprezentantii unitatii scolare au luat aceasta decizie a fost faptul ca elevul a avut mai multe acte de indisciplina si a acumulat 10 absente prin fuga de la ore. Pe langa acestea, scoala a recomandat efectuarea unei evaluari psihologice si o mai buna monitorizare a programului elevului de catre parinti. Anterior, parintii au depus contestatie la unitatea scolara, care a fost respinsa de consiliul de administratie. Parintii au sustinut ca baiatul a acumulat doar cinci ore de absente nemotivate, iar la patru ore a lipsit motivat, din considerente medicale.In 29 septembrie 2020, Tribunalul Alba a admis cererea elevului, formulata prin intermediul tatalui, si a anulat mustrarea scrisa si scaderea notei la purtare. Continutul hotararii cuprinde si motivele pentru care scoala a luat deciziile radicale: in 11 noiembrie 2019, impreuna cu alti colegi, s-a jucat cu creioane - marker scriind pe tabla pe cateva banci si pe catedra; in 17 octombrie 2019, impreuna cu alti colegi de clasa au implantat mere in cuierul din sala de clasa, murdarind mobilierul; in data de 22 octombrie 2019, in pauza, a consumat o cutie cu lapte, iar apoi a aruncat-o din banca spre cosul de gunoi; cutia nu a ajuns in cos si a lovit peretele aflat in vecinatatea cosului."Demersul paratei (scoala - n.r.) a reprezentat un ultim semnal de alarma pentru parintii elevului, pentru a lua masurile necesare indreptarii acestuia. Nu a dorit afectarea viitorului elevului si consider ca in situatia adoptarii de catre parinti a unei atitudini corespunzatoare si comportamentul minorului se va indrepta. Este de neinteles in special reactia mamei, care la nenumaratele sesizari cu privire la comportamentul elevului facute atat de catre diriginte, cat si de catre ceilalti parinti, a adoptat un comportament ostil, jignitor fapt ce a dus chiar la eliminarea sa din grupul WhatsApp infiintat de parintii elevilor clasei. Scoala a apreciat ca nu se poate tolera comportamentul elevului care scuipa colegii, injura, murdarea clasa si deranja orele - comportament de natura a afecta atat ceilalti colegi, cat si cadrele didactice", se precizeaza in motivarea hotararii instantei.Reprezentantii scolii au mai precizat ca demersul de sanctionare a elevului a survenit datorita numeroaselor abateri disciplinare ale acestuia. "Aceste abateri au fost aduse la cunostinta parintilor elevului, care insa nu au luat niciun fel de masuri pentru indreptarea elevului, ci din contra au adoptat o atitudine ostila fata de profesoara - diriginta, care a fost chiar amenintata pentru faptul ca aceasta s-a plans de comportamentul elevului. Chiar din cuprinsul actiunii rezulta ca, reclamantul nu a negat faptul ca a comis faptele pentru care i s-a aplicat sanctiunea de scadere a notei la purtare, conform prevederilor Regulamentului scolar si a Statutului elevului in vigoare", se mai sustine in hotararea instantei de judecata.Magistratul de la Tribunalul Alba nu a admis anularea actelor emise de catre institutia de invatamant. Scoala a fost de acord ca elevul sa nu mai fie sanctionat cu conditia ca pe viitor comportamentul sa fie unul corespunzator.