Protestatarii din Teheran au ocupat casa lui Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului. Poliția ar fi tras în manifestanți VIDEO

În capitala Iranului, protestatarii cer răzbunare pentru uciderea lui Maskha Amini, ucisă de ”poliția moralității”, și demisia liderului principal al țării, Ali Khamenei.

Pe 20 septembrie, revoltele au început să escaladeze la Teheran. O mulțime de protestatari s-au îndreptat spre reședința liderului principal al Iranului Ali Khamenei.

Pe înregistrări se poate vedea cum cei revoltați urcă la etajul doi al reședinței liderului spiritual. În semn de protest, mulți răzvrătiți și-au tuns părul în fața camerelor de filmat.

Locuitorii capitalei au folosit cocktailuri Molotov împotriva oamenilor legii, unul dintre ei a luat foc iar protestatarii l-au stins.

Protestele în Iran au început după moartea tinerei Maskha Amini, în vârstă de 22 de ani, care a fost reținut pe 13 septembrie. Fata nu ar fi purtat hijab-ul corect.

Deținuta ar fi fost bătută câteva ore, la un moment dat și-a pierdut cunoștința. Amini a fost dusă la spital, unde a murit. Autoritățile susțin despre cauza morții că a fost un atac de cord, dar oamenii nu cred acest lucru.

Potrivit unor informații neconfirmate, poliția a tras în protestatari. Din 19 septembrie, cinci protestatari au murit deja. Ayatollahul Khamenei continuă să fie în spital în stare gravă.

Iranians cheer and yell, "Death to the dictator," as two men tear down the posters of the founder of the Islamic Republic Ayatollah Khomeini and Supreme Leader Khamenei on a municipality building in Sari, the capital of northern Mazandaran province. #Mahsa_Amini pic.twitter.com/glEXvlAdms