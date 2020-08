Ayrton Senna, cel mai rapid pilot din istoria Formulei 1

Regretatul pilot brazilian, care a incetat din viata in 1994, in cursul unui accident produs pe circuitul de la Imola, in timpul Marelui Premiu al statului San Marino, ii devanseaza in aceasta ierarhie pe germanul Michael Schumacher si pe britanicul Lewis Hamilton , actualul campion al lumii.Dupa cum a explicat organizatorul Campionatului Mondial de Formula 1 intr-un comunicat difuzat marti, ranking-ul a fost elaborat in baza vitezei realizate in calificari , acesta fiind momentul in care pilotii ruleaza cel mai rapid pe parcursul unui weekend de Mare Premiu, tinandu-se cont de randamentul pe tur.Ayrton Senna, triplu campion mondial de Formula 1, conduce in acest clasament cu un avans de 0,114 secunde fata de Michael Schumacher, in timp ce Lewis Hamilton este al treilea, la 0,275 secunde.In topul celor mai rapizi 10 piloti din istoria "Marelui Circ" mai figureaza olandezul Max Verstappen, spaniolul Fernando Alonso , germanul Nico Rosberg , monegascul Charles Leclerc, finlandezul Heikki Kovalainen , italianul Jarno Trulli si germanul Sebastian Vettel