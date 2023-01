S-au stabilit semifinalele de la Australian Open! O singură jucătoare din Top 10 a ajuns în careul de ași

Două jucătoare din Belarus, o poloneză și o jucătoare din Kazahstan vor evolua în semifinale la Australian Open.

Victoria Azarenka - Elena Rybakina și Aryna Sabalenka - Magda Linette sunt cele două semifinale de pe tabloul feminin de la Australian Open.

Sabalenka, numărul cinci WTA, a trecut fără emoții de Donna Vekic, scor 6-3, 6-2, în vreme ce Magda Linette a învins-o pe Karolina Pliskova, scor 6-3, 7-3.

Sabalenka, numărul cinci mondial, este singura jucătoare din Top 10. Azarenka e pe 24, Rybakina pe 25, iar Linette pe 45.

