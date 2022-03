Guvernul Azerbaidjanului a informat duminică, 6 martie, aceasta că Azal, compania statală de aviaţie, îşi suspendă conexiunea aeriană cu Rusia, în urma unui acord reciproc. Măsura a fost luată îndeosebi din cauza sancţiunilor internaţionale impuse Moscovei după invazia asupra Ucrainei.

În lumina ”riscurilor care apar la zborurile internaţionale şi la recomandarea Rosaviaţia (entitatea statală rusă însărcinată cu conexiunile aeriene), zborurile companiilor ruse către Azerbaidjan se suspendă pe perioadă nedeterminată”, a explicat Azal într-un comunicat.

În altă ordine de idei, Kazahstanul, ţară aliată Rusiei, a autorizat în acest sfârşit de săptămână o manifestaţie împotriva războiului din Ucraina, într-un moment în care guvernul caută să se distanţeze suficient de mult de Moscova cât pentru a nu fi inclus pe lista sancţiunilor occidentale, remarcă AFP.

People are chanting *#Russia, wake up!" & "Putin, go away!" at sanctioned protests in #Almaty, #Kazakhstan. About 1,000 people had come in support of #Ukraine. pic.twitter.com/U0Ae7aIYuh