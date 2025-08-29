Președintele Ilham Aliev provoacă Moscova. A calificat aderarea Azerbaidjanului la URSS drept o „invazie și ocupație rusă”

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 29 August 2025, ora 23:21
385 citiri
Președintele Ilham Aliev provoacă Moscova. A calificat aderarea Azerbaidjanului la URSS drept o „invazie și ocupație rusă”
Președintele Azerbaidjeanului, Ilham Aliev și omologul său rus, Vladimir Putin/FOTO:X@abdullahciftcib

Într-un moment de tensiuni regionale în creștere și reașezări geopolitice subtile, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, a ales să meargă direct împotriva uneia dintre narațiunile-cheie ale Kremlinului: mitul „uniunii voluntare” a fostelor republici sovietice. Într-un interviu acordat postului Al Arabiya din Arabia Saudită, liderul de la Baku a calificat aderarea Azerbaidjanului la Uniunea Sovietică, în 1920, drept o „invazie și ocupație rusă”.

Declarația, rostită la 26 august, este una dintre cele mai dure poziții anti-ruse auzite vreodată din capitala azeră – și marchează o ruptură simbolică, dar profundă, de subordonarea istorică față de Moscova, scrie, în Kyiv Post, analistul georgian Mikheil Khachidze.

O reevaluare istorică cu miză politică

Timp de decenii, Kremlinul a prezentat extinderea URSS ca pe o alianță fraternă, acceptată de bunăvoie de popoarele din Caucaz, Asia Centrală și Europa de Est. Ilham Aliev aruncă însă această construcție în aer, readucând în lumină realitatea – aceea că Republica Democratică Azerbaidjan, independentă vreme de doar doi ani, a fost înăbușită prin forța armelor de trupele bolșevice.

Aliev nu face doar o declarație istorică, ci una cu implicații politice clare. Alăturând Azerbaidjanul statelor baltice și Ucrainei – toate victime ale aceluiași expansionism imperial rus –, președintele azer se repoziționează într-o paradigmă în care Moscova nu mai este un aliat tacit, ci o putere dominatoare ale cărei greșeli istorice trebuie asumate.

Din ce în ce mai multe foste republici sovietice își regândesc relația cu Moscova – iar tăcerea, odinioară convenabilă, devine tot mai greu de justificat.

Incidentul Azal: un punct de cotitură

Dar tonul lui Aliev nu s-a limitat la istorie. Criticile cele mai apăsate au vizat modul în care autoritățile ruse au gestionat doborârea unui avion civil azer, în apropiere de Aktau. Președintele a vorbit despre o „dezamăgire profundă” față de lipsa de transparență a părții ruse și despre tentative de obstrucționare a investigației.

Concret, în timpul unui atac cu drone, turnurile de control din Rusia ar fi trebuit să emită un semnal de alertă – așa cum o făcuseră în alte cazuri anterioare, inclusiv cu două săptămâni înainte, când un alt avion azer fusese redirecționat în siguranță. De această dată, avertismentul a venit prea târziu.

„Avionul a fost lovit de două ori”, a declarat Aliev. Profesionalismul echipajului a făcut ca aparatul să poată ateriza în Kazahstan, nu în Rusia – o alegere cu valoare simbolică și strategică.

Mesajul transmis e limpede: Baku nu consideră incidentul un simplu accident, ci un act politic, tratat cu indiferență de o Rusie care refuză să-și asume responsabilitatea.

Torturați și uciși: acuzații grave la adresa Moscovei

Șirul acuzațiilor nu s-a oprit aici. Aliev a condamnat ferm uciderea a doi cetățeni azeri în Rusia, despre care autoritățile locale ar fi afirmat că au murit de „atac de cord”. Președintele a vorbit despre un act fără precedent, denunțând o tăcere complice din partea autorităților ruse.

„Chiar dacă acei oameni ar fi comis o crimă acum 20 de ani, rămân totuși ființe umane”, a spus Aliev, subliniind că Azerbaidjanul nu va tolera niciodată agresiunea sau lipsa de respect la adresa cetățenilor săi.

Interviul a fost livrat cu un dublu impact: pentru publicul intern, Ilham Aliev se prezintă ca un lider care nu se teme să se confrunte cu fosta putere imperială; pentru Moscova, este un avertisment clar că epoca deferenței tăcute s-a încheiat.

Un mesaj dincolo de granițele Caucazului

Declarațiile președintelui azer nu sunt un simplu exercițiu de retorică. Ele se înscriu într-o reconfigurare a politicii externe a Azerbaidjanului, care își caută tot mai mult un rol autonom într-un peisaj geopolitic volatil. Relațiile cu Rusia, deși încă strategice în anumite domenii, devin tot mai tensionate.

Pentru alte foste republici sovietice, e o invitație la revizuirea pozițiilor față de Moscova. Iar pentru Rusia – o demonstrație că influența sa în spațiul post-sovietic nu mai este nici garantată, nici acceptată tacit.

Într-un Caucaz de Sud tot mai instabil, cu interese multiple și interferențe constante din partea marilor puteri, poziția Azerbaidjanului devine simptomatică. Între loialitate și autonomie, între pragmatism economic și demnitate națională, Baku pare să fi ales, măcar pentru moment, calea confruntării lucide, subliniază analistul georgian.

Mesajul Maiei Sandu la începutul campaniei electorale din Republica Moldova: „Avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun” VIDEO
Mesajul Maiei Sandu la începutul campaniei electorale din Republica Moldova: „Avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun” VIDEO
Președinta Maia Sandu i-a îndemnat pe toți cetățenii din Republica Moldova să nu se lase atrași în scheme murdare de corupție electorală și să se „informeze corect” din surse...
Furie la Kremlin. Oamenii lui Putin amenință că Rusia va mărșălui spre Paris. "Macron va lustrui cizmele unui ofițer rus"
Furie la Kremlin. Oamenii lui Putin amenință că Rusia va mărșălui spre Paris. "Macron va lustrui cizmele unui ofițer rus"
Președintele francez Emmanuel Macron a înfuriat regimul lui Vladimir Putin spunând că liderul rus este „un prădător și un căpcăun la ușa noastră”, referindu-se la amenințarea pe...
#azerbaidjean, #presedinte, #Ilham Aliev, #provocare, #Rusia, #URSS , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: "Dureaza de ani de zile". Instanta nu a stat pe ganduri
ObservatorNews.ro
Sorin, pacalit ca va ajunge sofer de TIR in Germania, pe 2.700 de euro. A aflat adevarul de abia la destinatie
DigiSport.ro
Cum au numit-o sarbii pe FCSB, dupa ce au aflat ca romanii vor juca la Belgrad cu Steaua Rosie
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un cioban a fost atacat de urs, în timp ce-și ducea animalele la stână, la marginea unei comune. A fost găsit conștient, mușcat de o mână
  2. Cancelarul Merz, "îngrijorat" de situația politică din Franța. Guvernul francez își joacă supraviețuirea cu ocazia unui vot de încredere pe 8 septembrie
  3. Rusia amenință cu un „marș spre Paris”. Macron, noua țintă a propagandei de la Kremlin VIDEO
  4. Texas restricționează cumpărarea sau închirierea de imobile de către cetățenii chinezi
  5. Președintele Ilham Aliev provoacă Moscova. A calificat aderarea Azerbaidjanului la URSS drept o „invazie și ocupație rusă”
  6. Demonstrație de forță electromagnetică. Sistemul american Leonidas neutralizează un roi de drone în câteva secunde VIDEO
  7. JD Vance, gata să-i ia locul lui Trump la Casa Albă. "Tragedie teribilă"
  8. ISU București-Ilfov a trimis la Amara autospeciala pentru transportul roboților, după explozia pungii de gaz. Reacția lui Raed Arafat: "E mai sigur să iasă gazul și să rămână aprins"
  9. Locuitorii din Kiev, sfidători în fața atacurilor lui Putin: „Patriotismul nostru e mai puternic decât frica” VIDEO
  10. Conflict rezolvat. CFR SA nu mai suspendă trenurile operate de CFR Călători și Transferoviar pentru neplata TUI

Ultimele emisiuni

Acum 11 ore

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”