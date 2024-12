Miracol de Crăciun. Peste 30 de supraviețuitori în urma prăbușirii avionului Azerbaijan Airlines în Kazahstan

Un avion al Azerbaijan Airlines, care transporta 62 de pasageri și 5 membri ai echipajului, a fost implicat într-un accident tragic în apropierea orașului Aktau, Kazahstan. Avionul se afla pe ruta Baku-Groznîi, Cecenia, când a pierdut controlul și s-a prăbușit. Imaginile de la fața locului, difuzate pe rețelele de socializare, arătau avionul cuprins de flăcări imediat după impactul cu solul.

Cel puțin 32 de persoane au supraviețuit prăbușirii, inclusiv, conform primelor informații, doi copii. Autoritățile din Kazahstan au confirmat că 29 dintre supraviețuitori, răniți grav, au fost transportați la spitale din apropiere. De asemenea, ministerul de externe al Azerbaidjanului a menționat că unele dintre victime sunt în stare critică. În ciuda acestor vești alarmante, s-a confirmat că patru dintre victime au fost găsite decedate, inclusiv cei doi piloți ai aeronavei.

❗️ Breaking: Footage from inside the airplane (Azerbaijan Airlines) a few moments before it crashed in Aktau

According to Russian media, one of the passengers threw these images to his wife as soon as he realized that the plane was falling. In the video you can hear people… pic.twitter.com/GKne8Rjlvd