Un azil de bătrâni din Sibiu a rămas fără licență și a fost amendat cu 10.000 de lei în urma apariției pe rețelele de socializare a unor imagini care arătau condițiile inumane în care erau ținuți vârstnicii.

Inspectorii DSP au mers joi, 6 octombrie, la azilul din cartierul Trei Stejari.

În imaginile surprinse, un bărbat este filmat în salon, în genunchi, încercând cu disperare să se ridice, un altul este întins pe gresia din baie, neputând să se ridice fără ajutor, iar cel de-al treilea este întins în pat, cu mâinile murdare de fecale, potrivit Ora de Sibiu.

Cum se apără directorul azilului

Administratorul azilului de bătrâni a explicat condiția fiecărui pacient și din ce motive apar în acele ipostaze.

”Imaginile respective au fost filmate fără acordul oamenilor de o beneficiară care are istoric la psihiatrie, dânsa este și internată în momentul de față. Doamna a făcut niște crize și niște chestii tendențioase. Domnul în cauză care era pe jos are un istoric medical, are epilepsie, familia cunoaște situația. Domnul a făcut o criză, a căzut în baie, dânsa în loc să strige pe cineva, l-a filmat ca să îl pună pe internet. Domnul din pat era înainte să fie schimbat. Dânsa s-a dus la un om fără discernământ care își băgase mâna în pampers. Tot ceea ce vă spun poate fi probat inclusiv de personalul căminului, poate fi probat de aparținător”, a explicat administratorul azilului.

Ads

Reacția femeii care a filmat

”Din păcate sunt dusă de ambulanță la Psihiatrie pentru că patronul azilului a spus că eu am o problemă. Eu nu am nici o problemă, nu am de ce să fiu dusă la Psihiatrie. Am mai fost internată trei luni de zile, abuziv de către copiii mei la Psihiatrie. Vă rog din suflet să apelați la Poliție pentru că sunt internată abuziv, toate lucrurile mele au rămas la azil”, a scris femeia pe Facebook.

Azilul a rămas fără licență de funcționare

”Licența de funcționare a fost retrasă deoarece lipsea autorizația sanitară de funcționare, iar punctajul pe care ar fi trebuit să îl îndeplinească pentru a funcționa a fost sub 75%”, au precizat reprezentanți ai Prefecturii Sibiu.

În ciuda deciziei, cei aproximativ douăzeci de pacienți au rămas în continuare în centru. Administratorul căminului în cauză spune că, în prezent, sunt în curs de relocare. ”A fost retrasă licența de funcționare. Din cauza lipsei autorizației sanitare de la Direcția de Sănătate Publică și lipsa de accesibilitate, fiindcă avem niște scări în spirală. Noi oricum eram în curs de relocare, în momentul de față suntem în curs de închidere. O să meargă beneficiarii în alte părți”, a mai spus acesta.

Ads