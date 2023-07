Explicații ireale: azilul din Mureș a fost controlat de trei ori, dar nu s-au descoperit neregulile pentru că s-au verificat doar etajele, nu și subsolul

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a declarat vineri, 28 iulie, că la azilul din Mureș au existat trei controale într-un interval de două săptămâni, însă cei care au efectuat acea inspecţie au verificat numai partea supraterană, nu și subsolul centrului și din acest motiv nu s-ar fi descoperit neregulile, potrivit digi24.ro.

„Corpul de control a plecat în această dimineaţă spre Mureş. Din informaţiile pe care le am nu au ajuns încă acolo. Este şi doamna director a Corpului de control în misiune de control la Mureş. Înţelegerea pe care o am cu domniile lor este că imediat ce vor ajunge acolo mă vor anunţa. Pot să vă spun că am avut astăzi o videocoferinţă în sistem online cu toţi directorii de structuri din ţară, inclusiv cu cei de la Mureş”, a explicat Simona Bucura-Oprescu.

Ministrul Muncii a declarat că inspecţia a fost făcută doar la partea supraterană, nu şi dependinţele şi subsolul.

„Prima întrebare pe care le-am adresat-o este legată de faptul că o organizaţie nonguvernamentală a deschis ochii şi a găsit ceea ce cu toţii am văzut la Mureş. De ce în condiţii de controale succesive, fiindcă au fost trei controale în două săptămâni? Vă dau răspunsul pe care mi l-au dat dânşii. Au spus că au inspectat doar partea supraterană, deci partea de clădire la suprafaţă, clădirea centrului şi nu şi subsolul şi dependinţele acestei clădiri. De altfel, curricula pe care am trimis-o astăzi, fiindcă astăzi a fost trimisă o circulară tuturor agenţiile de prestaţie şi asistenţă socială, tuturor inspectorilor sociali, prin care le solicităm în mod ferm să fie verificate toate dependinţele, subsolurile, podurile, absolut tot ce ţine de un centru rezidenţial”, a adăugat Bucura-Oprescu.

Primele măsuri

Premierul Marcel Ciolacu anunţă, vineri, că a dispus eliberarea din funcţie a prefectului şi subprefectului de Mureş, întrucât aceştia trebuiau să urmărească controalele care au fost recent făcute la azile. ”Prefecţii trebuie să se implice în continuare ca astfel de fenomene să nu se mai întâmple”, a afirmat premierul, după informaţiile conform cărora persoane în stare critică erau ţinute în condiţii improprii într-un subsol.

”Eu astăzi de dimineaţă am avut o discuţie cu vicepremierul, ministrul de Interne Cătălin Predoiu, şi am dispus eliberarea din funcţie atât a prefectului, cât şi a subprefectului”, a anunţat, vineri, premierul Marcel Ciolacu.

Acesta afirmă că recent au fost dispuse controale la azile, care au durat o lună de zile, iar prefectul trebuia să coordoneze această activitate.

”Atâta timp cât eu am dispus ca prefectul să coordoneze aceste controale, trebuie să înţelegem foarte clar că trebuie să le şi urmărim”, a mai afirmat premierul.

Întrebat dacă măsura ar trebui luată şi în cazul prefectului de Ilfov, unde vineri a fost descoperit un nou azil ilegal, Marcel Ciolacu a declarat: ”Să vorbim de lucrurile concrete. Am înţeles că acolo sunt discuţii, nu a fost nimeni descoperit, sunt nişte saltele într-o seră”.

”Prefecţii trebuie să se implice în continuare ca astfel de fenomene să nu se mai întâmple până când venim cu modificările legislative”, a mai dedclarat Ciolacu.

Un azil cu 30 de persoane, între care şapte persoame în stare critică erau ţinute în condiţii improprii într-un subsol, a fost descoperit joi în judeţul Mureş.

De asemenea, un azil ilegal cu 26 de beneficiari a fost descoperit vineri în judeţul Ilfov.