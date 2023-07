Abuzarea celor fără apărare, o oroare fără sfârșit în România. Macabrii ani ai comunismului și-au găsit egal în democrație. Cine a fost pedepsit vreodată

Crime, prostituție, abuzuri sexuale, înfometare, bătăi crunte, tortură dusă la extrem, umilințe sunt fapte concrete, transformate în dosare penale, petrecute în căminele unde sunt găzduiți oameni neputincioși, copii și bătrâni deopotrivă.

Terifiantul caz al azilelor de bătrâni de la Voluntari, județul Ilfov, nu este deloc unic în România. Aproape că nu există județ în care să nu fi fost dezvăluite orori similare, mai întâi în presă și apoi, sub rezerva discreției, de autorități.

În final plătesc doar angajații mărunți, infirmierii, îngrijitori, vreo femeie de serviciu, dar șefii cei mari rezistă în funcție. Cel mult sunt mutați dintr-un post într-altul. Uneori nici măcar patronii căminelor private nu sunt pedepsiți. Ancheta în astfel de cazuri, cu victime multiple, cele mai multe fără discernământ, durează ani. Vinovații ajung în instanță prea târziu, cu faptele deja prescrise.

Târgoviște, septembrie 2015. Procurorii DIICOT făceau descinderi la Complexul de Servicii Sociale “Floare de Colţ” aflat în subordinea DGASPC Dâmbovița. O angajată (supraveghetor) era suspectată că este implicată într-o rețea de proxenetism, iar adolescentele găzduite în cămin erau trimise să se prostitueze.

În ianuarie 2016, o fată de 16 ani este găsită moartă în casa părinților dintr-o comună dâmbovițeană. Adolescenta fugise de la centrul ”Floare de Colț”, unde ar fi fost exploatată sexual. A ales să moară, înghițind un pumn de pastille. DGASPC o acuza pe bunuca fetei de neglijență. Instituția uitase că doar cu câteva luni în urma DIICOT făcuse percheziții în căminul de unde fugise fata, pentru că existau suspiciuni că unele dintre fete erau explaotate sexual cu știrea anngajaților.

Târgoviște noiembrie 2021. Doi adolescenți, aflați în grija statului, găzduiți în același centrul ”Floare de Colț”, sunt condamnați la închisoare pentru tentativă de omor. Victimele celor doi au fost colegi din același cămin de copii, o fată și un băiat, care au fost abuzați și maltratați până a fost nevoie să fie internați la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din București, la secția de Neurochirurgie. Fiind minori, au primit pedepse de 3 ani de internare într-un centru educative.

Târgoviște februarie 2023. Corespondentul PROTV din Dâmbovița este arestat preventiv sub acuzația de act sexual cu minor. Victimele sale sunt doi băieți aflați în grija statului. Buga a stat în arest din februarie până la începutul lunii iunie, când a fost plasat în control judiciar. Pe parcursul anchetei nu are voie să ia legătura cu cele două victime, dar nici cu alți martori. Pe lista martorilor se află cel puțin un adolescent căutat frecvent de poliție după fugi repetate de acasă sau de la centrele de plasament. Buga nu a fost încă trimis în judecată și nici nu există informații cu privire la vreun șef din DGASPC Dâmbovița care să fii fost sancționat cumva pentru faptul că un cetățean a avut acces la copii vulnerabili aflați în grija instituției.

Teleorman, ianuarie 2021. O filmare făcută pe ascuns surprinde un angajat (educator) al unui centru de tip familial aflat în subordinea DGASPC Teleorman în timp ce umilește și abuzează fizic un adolescent, purtând totodată discuții extrem de vulgare cu ceilalți copii aflați în încăpere. Dialogul este de nereprodus.

”Copiii au filmat unele scene de umilire și înjosire, iar imaginile arată copii cu retard mintal loviți în cap sau tineri strânși de organele genitale, în timp ce sunt obligați să povestească cu lux de amănunte un act sexual și să descrie organele sexuale ale unei femei”, scrie investigatoria.ro

Educatorul a fost sancționat administrative de către DGASPC. A dat în judecată instituția și a contestat decizia de sancționare. Tribunalul Teleorman a ”suspendat judecata cauzei privind pe reclamantul L.Florian, în contradictoriu cu pârâta Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, până la soluționarea dosarului penal nr. 100/P/2021”, potrivit portalului instanțelor de judecată.

Ploiești, octombrie 2018, erau percheziții la Centrul de Servicii Comunitare „Sf. Andrei“ din Ploieşti, care găzduia la acea dată aproximativ 50 de copii cu probleme grave de sănătate. Angajaţii centrului sunt învinuiţi că au bătut copiii aflaţi în imposibilitatea de a se apăra şi le furau mâncarea, dulciurile, lenjeriile de pat, sucurile. În acest centru, asistentele nou angajate erau învăţate de colegele vechi în sistem cum să bată copiii fără să lase urme sau fără să fie văzute, erau instruite cum să fure mâncare şi alte bunuri (produse de igienă, lenjerii, prosoape etc), cum să se ferească de portar.

”Când dai...nu îi previi. Te uiţi, dai cât poţi şi îi spui: să nu mai strig la tine de două ori că îţi crăp capul. Nu stai să îl priveşti pe copil şi apoi dai”, ”De mâine pleacă şeful. Poţi să dai liniştită”, ”Dă-le să zacă. Să te ştie de frică. Acum la început. S. îi bate rău. Ai văzut cum ascultă ăia de ea? Dă-le la baie pe furiş”, sunt doar câteva din sfaturile primite de noua angajată a Centrului de plasament de la prietena ei, mai veche în sistem.

Discuțiile erau purtat pe WhatsApp între angajate și au fost făcute publice de soțul uneia dintre ele, șocat de ceea ce aflase. Cei doi soți erau în divorț.

La Ploiești au fost percheziții similare celor din Ilfov. Angajații suspectați au fost luați cu grămada (12 persoane) și duși la audieri. Sunt aproape șase ani de atunci și niciunul nu a fost condamnat. Unii dintre ei s-au și întors la serviciu.

Angajații acuzați s-au întors la serviciu

”Au fost o perioadă sub control judiciar, dar apoi nu au mai primit nicio interdicţie din partea procurorilor. Nu am avut ce să fac, pentru că ei susţin că sunt nevinovaţi şi nu au interdicţie să lucreze în centru. Nu am putut decât să fac în aşa fel încât ei să nu mai intre în contact direct cu copiii”, spunea ăn 2019 Viorel Călin, directorul de atunic al Direcţiei Generale pentru Protecţia Copilului Prahva, în subordinea căruia se află Centrul ”Sf. Andrei” din Ploieşti. Șeful DGASPC Prahova nu a fost schimbat atunci din funcție. Și-a pierdut postul, dar într-un cu totul alt context.

Călinești, Prahova, august 2021. Un pacient cu grave probleme psihice este găsit mort în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte și cu Handicap Călinești, județul Prahova. Avea 61 de ani și fusese bătut până la leșin de către un îngrijitor care venise băut la serviciu. Bărbatul a fost lăsat să zacă pe pat zile la rând până ce medicul centrului, aflat în concediu, a revenit la serviciu. Acesta a decis că pacientul trebuie dus de urgență la spital. A fost prea târziu.

Într-o primă fază angajații centrului au încercat să inducă ideea că pacientul care tocmai murise fusese implicat într-un scandal cu un alt beneficiar, chiar fratele său. Ancheta avea să arate cu totul altceva. Bărbatul fusese bătut cu bestialitate, iar rănile provocate de loviturile brutale primite în spate, dar și ajutorul medical primit extrem de târziu, i-au grăbit moartea.

Infirmierul a fost arestat preventiv și trimis în judecată pentru lovituri cauzatoare de moarte, fiind condamnat în primă instanță de Tribunalul Prahova la 6 ani şi 4 luni de închisoare și la plata unor daune morale în valoare de 50.000 de lei.

Această sentință a fost apelată de toate părțile, de procuror, de infirmier, dar și de rudele nemulțumite de valoarea daunelor acceptate de judecători.

Curtea de Apel Ploiești a decis, pe 28 februarie 2023, rejudecarea dosarului întrucât încadrarea juridică a faptelor a fost făcută greșit de prima instanță.

Pe de altă parte, instanța a remarcat faptul că nu doar infirmierul poartă întreaga vină, având în vedere că aceasta a fost dusă la spital la patru zile de la incident, în condițiile în care și alți angajați știau despre starea bărbatului și nu au luat măsuri.

Tot în Prahova, patroana unor aziluri de bătrâni din Păulești și Ploiești, acuzată că a maltratat bătrânii pe care îi găzduia în încăperi insalubre, a scăpat de pedeapsă prin prescrierea faptelor. Ancheta în cazul acesta a durat zece ani.

Viața unora dintre bătrâni a fost pusă în pericol, a declarat atunci directorul medical al Spitalului Municipal Câmpina, unde au ajuns câțiva dintre ei. Oamenii erau ținuți înghesuiți, pat lângă pat, în câteva camere cu pereți mucegăiți la propriu, în lenjerii murdare, fără să fie schimbați, fără să li se facă igiena. Când au intrat în încăperi, inspectorii Direcției de Sănătate Publică Prahova au rămas îngroziți.

