Opinie: Ciolacu, frăția politică și azilele groazei

.com

Premierul și-a întrerupt duminica pentru a demonstra că îi pasă de dramele descoperite la mai multe cămine de vârstnici, că are soluții și că vrea să deschidă parteneriate puternice cu BOR și cu societatea civilă.

În spatele discursului său acuzator, în care a folosit expresii tari, nu există încă măsuri drastice, nu au fost anunțate schimbări legislative prin care beneficiarii serviciilor de tip azil să fie apărați, nu cad capete importante, iar adevăraților responsabili politici li se asigură protecție de la cel mai înalt nivel. „Nu am nicio milă pentru ticăloșii care au creat aceste Azile ale Groazei”, a spus primul-ministru rezumându-se la demiterile de nivel doi sau trei, șefi de agenții publice, funcționari minori. Ministrul Muncii, Marius Budăi, cel care aflase primul despre ororile de la căminele de vârstnici din Voluntari și Afumați pare de neclintit. Centrul de Resurse Juridice (CRJ), organizație neguvernamentală de apărare a drepturilor omului i-a trimis o scrisoare deschisă premierului în care îi cere demiterea ministrului social-democrat Budăi considerat „responsabilul moral pentru perpetuarea abuzurilor în aceste centre”. Această organizație a monitorizat situația stabilimentelor și i-a semnalat ministrului o serie de orori încă de anul trecut. Marius Budăi nu doar le-a ignorat, dar dată fiind insistența activiștilor de la CRJ a și denunțat unilateral acordul de colaborare pentru vizitarea inopinată a centrelor rezidențiale de vârstnici semnat anterior de Ministerul Muncii și Centrul de Resurse Juridice. Reprezentanții acestei organizații neguvernamentale explică pe larg felul cum ministrul a vrut să fie lăsate lucrurile așa cum erau. În scrisoarea prin care cere demiterea lui Marius Budăi, președinta CRJ, Georgiana Pascu se întreabă dacă nu cumva ministrul n-ar trebui anchetat pentru abuz în serviciu. Și dacă secretarul său de stat, Mădălin Vasilcoiu care s-ar fi lăudat în fața clienților PSD că i-au scăpat de vizitele inopinate ale Centrului de Resurse Juridice n-ar trebui la rândul său să facă obiectul unei cercetări penale.

Ads

În toamna anului trecut CRJ a întocmit mai multe Rapoarte de monitorizare care au fost trimise ministrului Muncii, Marius Budăi, ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități și Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. În fiecare din aceste documente erau prezentate tratamentele inumane la care erau supuse persoanele în vârstă din centrele de îngrijire de la Afumați și Voluntari, dar nimeni din guvern nu a reacționat. Apoi, la începutul acestui an, Centrul de Investigații Media și Buletin de București, sub semnătura Biancăi Albu și a lui Ovidiu Vanghele publică o investigație comună despre afacerea azilului din Voluntari mutat în Afumați: despre felul în care erau eludate taxele, despre cum a fost păcălit proprietarul vilelor închiriate în care se aflau stabilimentele pentru persoane cu dizabilități și vârstnice, despre faptul că nimeni nu verifica ce se întâmpla acolo, despre Rapoartele CRJ care nu au fost luate în seamă, despre conexiunile politice care au început să se vadă. Au fost publicate cu această ocazie fotografii devastatoare despre umilințele, mizeria, suferințele și lipsa de umanitate din aceste azile. Parchetul s-a autosesizat în urma acestor informații și a început să ancheteze cazurile despre care au scris jurnaliștii. Nu pare să fie vorba despre o investigație de ani de zile, cum s-a lăudat noul ministru de interne, Cătălin Predoiu, ci doar de cea care a demarat la începutul acestui an și în care au fost interogați și ziariștii care au publicat seria de articole cutremurătoare despre ceea ce primul ministru numea „azilele groazei”. Ceea ce au găsit procurorii acolo depășește imaginația: persoane în vârstă bătute, pline de vânătăi, mușcate de ploșnițe, cu răni pline de viermi, înfometate, sedate, uneori ținute cu forța, pentru pensiile și casele lor.

Ads

Afacerile cinice descrise de procurori și ilustrate de stenograme nu ar fi putut avea loc fără protecție politică: Buletin de București și Centrul de Investigații Media au demonstrat recent că printre beneficiarii afacerilor cu vârstnici și cei care au închis ochii pentru a putea avea loc aceste afaceri s-ar afla apropiați ai ministrei Familiei, Gabriela Firea: Nela Vica Andrieș, sora ministrei care a lucrat din 2017 la Serviciul de protecție și asistență socială din cadrul Direcției de Asistență Socială Voluntari, inițial ca inspectoare, dar apoi ca șefă a Serviciului, aflat în subordinea directă a cumnatului său, primarul de Voluntari, Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea. Acest Serviciu are obligația să verifice felul în care funcționează azilele, deci inclusiv Asociația Sfântul Gabriel cel Viteaz, cea care administra căminele din Voluntari și Afumați, locurile în care au avut loc tragediile anchetate de procurori. Această asociație era condusă de Ștefan Godei, fost vicepreședinte al Organizației Tineretului PSD Ilfov, între timp arestat, iar vicepreședintă era Ligia Gheorghe, prietenă apropiată a Gabrielei Firea și consilieră a ministrei.

Ads

„Demiteți-o pe Gabriela Firea!” i-a cerut liderul USR Cătălin Drulă premierului Marcel Ciolacu, spunându-i că „sistemul corupt și inert” despre care a vorbit duminică „are fete și nume”: „Gabriela Firea, Marius Budai, Hubert Thuma şi alţii. Îndrăzniţi să le pronunţaţi”.

Șeful guvernului se teme deocamdată să-și execute colegii și colegele. Sau poate că cei pe care i-a amintit liderul USR sunt mai puternici decât Marcel Ciolacu. E posibil, totuși, ca primul ministru să știe că la un moment dat toate execuțiile se plătesc și că va veni și rândul său.

Până atunci a chemat în sprijinul lui Biserica și organizațiile neguvernamentale: „avem nevoie de implicarea dumneavoastră pe tot ce ţine de latura socială: asistenţă, în primul rând, pentru persoanele vulnerabile”. Cu aceasta sugerează că guvernul său vrea să deschidă două axe puternice, una cu BOR și alta cu societatea civilă. Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române a criticat umilințele de la azilele din Voluntari și Afumați vorbind despre „travestirea diavolului”, gata să facă orice pentru a fi votat.

În același timp primul ministru pare să fi ignorat scrisoarea Centrului pentru Resurse Juridice.

Cu cât scandalul ia proporții, cu atât Marcel Ciolacu va trebui să ia decizii mai grele. Între timp, în interiorul PSD taberele au început să se contreze, Gabriela Firea are senzația că totul e pus la cale pentru a pierde candidatura la Primăria Capitalei, dar mizeria și cinismul acestui scandal va fi decontat de PSD și PNL în cele din urmă, iar singurul câștigător va fi AUR.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.