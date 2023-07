Demnitate confiscată: Politicienii se hrănesc cu suferința și vulnerabilitatea seniorilor noștri

Cu toții am asistat, în ultimele zile, la un adevărat spectacol de ipocrizie și fățărnicie pus în scenă de către guvernul nostru. Echipajele de urgență și ambulanțele s-au aliniat frumos, pregătite să ofere ajutor seniorilor noștri. Dar să nu ne lăsăm amăgiți de această farsă mediatică! Adevărul crud este că sistemul de asistență socială este într-o stare deplorabilă, iar seniorii noștri sunt tratați cu o indiferență greu de imaginat.

Hai să fim sinceri, finanțarea sistemului de asistență socială este la fel de ineficientă și lipsită de viziune ca un câine care încearcă să calculeze integrala. Banii necesari pentru a oferi servicii de calitate, pentru a forma profesioniști și a investi în infrastructură nu se găsesc nicăieri în peisajul bugetar al țării noastre. În schimb, vedem cum sume uriașe de bani sunt risipite în tot felul de proiecte inutile și în buzunarele politicienilor corupți.

Dar să trecem peste finanțare și să vorbim despre condițiile din azile. Acolo, seniorii noștri sunt lăsați în voia sorții, fără acces la asistență medicală, psihologică sau terapii. Aparent, singura activitate instructiv educațională disponibilă este să numere zilele până la moarte. Este un adevărat paradis al neglijenței și al uitării, unde birocrația stufoasă îi ține pe oamenii din sistem ocupați în birouri, în loc să se ocupe de nevoile reale ale beneficiarilor.

Și ce s-a întâmplat după demisia lui Budei, ministrul anterior al asistenței sociale? Nimic! Corabia azilelor a rămas aceeași, doar că a avut un nou căpitan la bord. În loc să rezolve problema de sistem, am asistat doar la o schimbare de chipuri în fruntea acestui circ grotesc. Corupții vor rămâne în continuare, hrăniți din bani publici, în timp ce seniorii noștri sunt condamnați la suferință și disperare.

Ads

Dar să nu ne facem iluzii că această tragedie va rămâne în centrul atenției pentru mult timp. După ce zgomotul și circul se vor estompa, vor apărea alte subiecte cu încărcătură emoțională și drama seniorilor noștri va fi uitată. Pentru guvernul nostru, acești oameni devin doar pioni în jocul lor politic murdar, iar noi, ceilalți cetățeni, suntem lăsați să ne hrănim cu promisiuni goale și cuvinte înșelătoare.

Este timpul să ne trezim și să cerem schimbări reale. Nu putem să ne mulțumim cu migăleala de moment și cu soluții temporare. Seniorii noștri merită respect, îngrijire și o viață demnă. Este timpul să îi tratăm ca pe ființe umane, nu ca pe niște statistici sau ca o povară pentru sistem.

Guvernul nostru trebuie să își asume responsabilitatea și să acționeze acum. Nu mai vrem circ și teatru, vrem politici publice bine gândite și implementate, vrem investiții serioase în infrastructură și formare profesională. Este nevoie de un sistem de asistență socială eficient și uman, nu de un sistem mafiot și corupt care tratează seniorii noștri ca niște marionete în jocurile lor politice murdare.

Ads

Trebuie să ne trezim din această comă a indiferenței și să acționăm acum, înainte să fie prea târziu. Seniorii noștri au adus contribuții semnificative la dezvoltarea acestei țări și acum este timpul să le arătăm recunoștință și respect. Să nu mai fim păcăliți de acest circ mediatic și să ne concentrăm asupra adevăratelor nevoi și probleme ale seniorilor noștri. Este timpul să punem capăt acestui spectacol al ignoranței și să acționăm pentru a face o schimbare reală și durabilă în viața lor.

Site autor: kristoflajos Lajos Kristof este expert si consultant de inalta reputatie in domeniul educatiei, cu o cariera remarcabila si recunoastere internationala. A fost distins cu multiple premii si recunoasteri in Paris, Germania, Regatul Unit si Statele Unite ale Americii, datorita contributiei sale semnificative in promovarea si imbunatatirea practicilor educationale la nivel global. Cu o experienta vasta si o expertiza solida in domeniul educatiei, Lajos Kristof ofera consultanta de inalta calitate, oferind instrumente valoroase si solutii inovatoare in abordarea problemelor educationale complexe. El este recunoscut pentru abordarea sa holistica si pentru abilitatea de a naviga cu succes in peisajul in continua schimbare al sistemelor de invatamant.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.