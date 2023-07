Avocatul Poporului, reacție în cazul azilelor groazei: ”DGSPC și DSP Ilfov spuneau că totul este în regulă”

Avocatul Poporului, Renate Weber, susține că a primit mai multe adrese de la Direcţia de Sănătate Publică Ilfov şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov în lunile aprilie, mai şi iunie, în care spuneau că totul este în regulă la azilele vizate de ancheta DIICOT.

Weber susține că instituțiile au subliniat că au remediat problemele semnalate de Avocatul Poporului. „Am primit chiar cu o săptămână înainte, pentru ca după aceea să se vadă în presă care era de fapt situaţia acolo. Ori noi am primit un răspuns în care ni se spunea că lucrurile sunt deja remediate”, a mai spus ea.

De asemenea, Weber a precizat că zece controale, în trei ani, au fost făcute de către DSP Ilfov în centrele în care s-au petrecut aceste rele tratamente vârstnicilor.

„În cazul centrelor despre care vorbeşte toată lumea şi în care există şi o anchetă a DIICOT, noi am adresat în ultimele luni mai multe seturi de întrebări celor care erau responsabili: DSP Ilfov, DGASPC. Iniţial ne-am adresat şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi. Vreau să vă spun că am primit de la aceste instituţii răspunsuri din care rezulta că lucrurile arată bine, că au fost efectuate multiple controale, că s-au remediat neajunsurile care existau. Ultima astfel de adresă primită de noi este din 27 iunie, atunci când ni se spune că nişte recomandări făcute în urma unui control au fost deja remediate. DGSPC Ilfov a trimis răspunsul. Ceva asemănător am primit şi de la DSP Ilfov, în 26 aprilie. Spuneau că totul este în regulă. Ultimul răspuns este din iunie, bine am primit şi în aprilie, în mai, în iunie. Am primit chiar cu o săptămână înainte, pentru ca după aceea să se vadă în presă care era de fapt situaţia acolo. Ori noi am primit un răspuns în care ni se spunea că lucrurile sunt deja remediate”, a declarat Renate Weber, luni la Prima News.

Ea a adăugat că DSP Ilfov a transmis Avocatului Poporului o adresă în care preciza că a efectuat 10 controale, în ultimii 3 ani, în „azilele groazei” şi din care reieşea că „instituţiile abilitate îşi exercitau aşa cum trebuie competenţele”.

„Noi suntem obligaţi să vedem dacă instituţiile care au atribuţii de control fac acest lucru şi de asta ne-am adresat mai întâi acestor instituţii. Pot să vă spun de exemplu că de la DSP Ilfov am primit o adresă în care erau menţionate 10 procese verbale în urma a 10 controale făcute în aceste locuri în 2021, 2022, 2023. Nu avem procesele verbale ca atare. Le-am solicitat dar ele nu ne-au fost trimise. DSP Ilfov ne-a spus că a făcut 10 controale la aceste instituţii în 3 ani. Adică toate răspunsurile pe care noi le-am primit erau răspunsuri care demonstrau că instituţiile abilitate îşi exercitau aşa cum trebuie competenţele”, a explicat Avocatul Poporului.

Aceasta a mai spus că este o diferenţă astfel de fapte săvârşite cu intenţie şi situaţia în care este vorba despre neglijenţă sau apar neajunsuri din cauza lipsei de finanţare.

„Cu siguranţă, dacă se efectuează nişte controale adevărate şi probabil că o să mai apară ceva dezvăluiri în legătură cu situaţia dintr-un centru sau altul. Repet, şi aici aş face o diferenţă. În cazul de care vorbim aici în Ilfov, DIICOT a demarat o anchetă. Asta înseamnă că există cel puţin la nivelul organelor de anchetă suspiciuni cu privire la intenţia de săvârşire a unor infracţiuni. Şi aş vrea aici să facem diferenţa între intenţia de a supune unele persoane la rele tratamente sau la tratamente inumane şi degradante şi situaţiile în care vorbim de neglijenţă sau situaţii în care pot să apară neajunsuri din cauza lipsei fondurilor. E o diferenţă între a îţi propune să faci rău şi o situaţie în care răul se poate produce urmare a unei neglijenţe. Evident este preferabil să nu se întâmple niciodată, dar aici discutăm despre cine poate interveni, iată în cazul acesta din Ilfov a intervenit chiar DIICOT”, a conchis Weber.

