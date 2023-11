Doctorița Yasmin Dalbuzi și partenerul ei, polițistul Iulian Roberto Damian, află marți, 14 noiembrie, dacă rămân sau nu în arest preventiv după ce au ținut înfometați și fără tratament zeci de bătrâni de la două azile private din Pipera și Voluntari. Cei doi sunt asociați în afacerea cu azile, deși din actele dosarului întocmit de DNA rezultă că Yasmin Dalbuzi se ruga de o măicuță să pună o perfuzie, iar polițistul Iulian Roberto Damian pierdea toți banii din încasări la cazinou.

Dr. Yasmin Dalbuzi și polițistul Iulian Roberto Damian au fost aduși luni, 13 noiembrie, la Curtea de Apel București, unde un complet format din magistrații Paul Mihai Cozma (președinte) și Luminița Doinița Nițu (judecător) a analizat contestațiile celor doi împotriva hotărârii de arestare preventivă dispusă de Tribunalul București pe data de 27 octombrie.

Cei doi au fost aduși cu o dubă a Arestului Central și au fost judecați în ședință secretă, urmând ca pronunțarea să fie anunțată marți, 14 noiembrie.

Datele dosarului arată că zeci de seniori cazați în azilele patronate de doctorița Yasmin Dalbuzi și de polițistul Damian Iulian Roberto din Voluntari și Pipera primeau zi de zi mâncare cât să nu moară de foame și medicamente doar atunci când personalul necalificat reușea să le împartă.

Din referatul cu propunere de arestare preventivă a celor doi rezultă că aceștia nu își băteau joc doar de rezidenții pe care îi aveau în grijă contra cost, ci și de propriii angajați, cărora nu le plăteau salariile. Deseori, angajaților li se făcea milă de bătrâni și le cumpărau mâncare din banii lor, dar nici atunci nu erau despăgubiți de către așa-zișii patroni.

Din referatul cu propunere de arestare preventivă rezultă că Yasmin Dalbuzi și Iulian Roberto Damian erau parteneri de viață, dar și de afaceri.

Totuși, din același document rezultă că polițistul era un împătimit al jocurilor de noroc, o bătea pe dr. Yasmin Dalbuzi și îi lua bani din firmă pentru a-i juca la cazinou.

Pe de altă parte, nici dr. Yasmin Dalbuzi nu se ocupa de cele două azile pe care le administra alături de polițistul Iulian Roberto Damian. Femeia pretindea că este medic la Spitalului Municipal București, dar în realitate nu știa să pună o perfuzie.

Din interceptări rezultă că dr. Yasmin Dalbuzi a apelat la o măicuță cu pregătire medicală atunci când unul dintre rezidenți avea nevoie de montarea unei branule. De fapt, femeia este medic, dar pe specializarea chirurgie plastică.

Doctorița, măicuța și perfuzia. Cum primeau tratament medical seniorii din azile

Iată ce relatează un martor cu privire la felul în care se comporta Yasmin Dalbuzi:

„În cele două luni cât am lucrat eu nu am văzut-o pe Yasmin să vină și să facă tratamentele sau să le administreze pacienților. Arăt că aceasta, deși pretindea că este medic, nu a știut să pună o branulă sau o perfuzie când a fost necesar și a adus de la un centru de îngrijiri paliative o măicuță care a făcut asta. Și eu am dat o dată tratamentul beneficiarilor, dar apoi nu am mai vrut pentru că mă temeam să nu fie vreo problemă, să încurc ceva. Când le-am dat tratamentul, eu îi întrebam pe fiecare cum îi cheamă și apoi le-am dat tratamentul din organizatoare. În perioada cât am lucrat știu că au fost situații în care oamenii nu și-au primit tratamentul pentru că nu erau făcute, adică pastilele nu erau puse în organizatoare astfel încât să le poată fi date. Nu știu unde era în timpul ăsta Yasmin”.

Susținerile martorului sunt confirmate de interceptări. În data de 16.10.2023, ora 09:44:14, Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin, utilizatoarea postului telefonic 0792(…), o contactează pe o Doamnă, utilizatoarea postului telefonic 0744(…), ocazie cu care are loc următoarea conversație:

Doamnă: Alo!

Dalbuzi Yasmin: Sărut-mâna, maică! Ce faceți?

Doamnă: Pe secție…e aglomerată!

Dalbuzi Yasmin: Am înțeles? Mă puteți ajuta și pe mine cu o perfuzie?

Doamnă: Nu te aud! Vorbește mai…nu știu…

Dalbuzi Yasmin: Mă puteți ajuta și pe mine cu o perfuzie? Vă rog!

Doamnă: Nu am cum! Că sunt singură și sunt pacienți mulți! Și nu am cum să plec!

Dalbuzi Yasmin: După o oră, așa…după ce termini mata pe acolo ce ai de făcut?

Doamnă: Păi nu cred, că…

Dalbuzi Yasmin: Că și…e foarte aproape! Că mai am un centru aici, în Voluntari, lângă Catedrală! Și nu vreau decât la o singură persoană să punem! Și gata!

Doamnă: Da! Nu știu! Mai încearcă după 2…să vedem dacă pot…Să vină cineva să mă înlocuiască, cum ar fi! Că altfel nu am cum!

Dalbuzi Yasmin: Bine! Așa facem! Mulțumesc mult!

Teoretic, cele două azile trebuiau să aibă asistente medicale, psihologi, kinetoterapeuți, totul pentru a satisface nevoile speciale ale vârstnicilor cazați acolo pentru suma de 3.500 de lei pe lună. Practic însă, în azilele Yasminei lucrau niște persoane fără pregătire, pe bani puțini, fără carte de muncă.

Roberto, polițistul care juca la cazinou banii bătrânilor din azile

Faptul că Iulian Roberto Damian juca la cazinou banii din încasările azilelor de bătrâni rezultă în primul rând dintr-o interceptare a unei discuții pe care dr. Yasmin Dalbuzi a purtat-o cu un apropiat al polițistului.

În data de 02.10.2023, ora 18:49:54, Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin, utilizatoare a postului telefonic 0792(…), apelează o persoană de sex masculin, notată Interlocutor, utilizator al postului telefonic 0763(…), ocazie cu care poartă următoarea conversație:

Interlocutor: Te cred, Yasmin. Treaba voastră, Yasmin, ce trebuie să mă bag eu în ce faceți voi, Yasmin, sau tu?

Dalbuzi Yasmin: Păi da, da' nu-nțeleg ce caută el să se mai joace.

Interlocutor: Păi nu se…

Dalbuzi Yasmin: Vineri seară sau sâmbătă, joi seară când eram în spital, el mi-a zis că s-a jucat, în seara aia era cu voi.

Interlocutor: Vezi că a mințit. Nu s-a jucat nimic.

Dalbuzi Yasmin: Ce anume?

Interlocutor: N-am jucat nimica ieri.

Dalbuzi Yasmin: Mamă, m-am plictisit de câte aberații spune omu' ăsta pe secundă.

Interlocutor: Deci nu a jucat nimic când erai tu în spital. Băi nene, adevărul ăsta e.

Dalbuzi Yasmin: Și 70 de milioane de unde sunt? Când i-a făcut?

Interlocutor: Bani vechi. E de o lună și ceva la omu' ăsta și eu n-am știut până astăzi. Până aseară, adică, nu astăzi. Eu nu am știut nimic, Yasmin, până acum. Și de jucat nu i-a mai dat nimeni să joace. Nici nu-i mai dă nimeni să joace.

Dalbuzi Yasmin: Bun.

Interlocutor: Că știe toată lumea…

Dalbuzi Yasmin: Bun. Și vine după o lună jumate și spune că are nevoie de 70 de milioane și c-o să-mi dea el bani de la el? Adică ce, se împrumută de la voi, care nici voi nu mai aveți? Păi dacă eu dau 70 de milioane în seara asta, nu am bani de salarii, lumea a plecat. Am rămas într-un om în Voluntari, într-un om în Pipera, care ghici ce? Mâine de dimineață pleacă. Eu dacă nu dau salariile, nu dau dările, utilitățile, mă dă afară din Pipera, mă dă afară din Voluntari. Nu aș… nu mai am, nu mai își permite luxul să ia un leu luna asta! Internări nu facem, nu ne merge. Nu ne mai ajută nimeni! Pentru că tot timpul a întârziat, pentru că tot timpul a luat banii și și-a bătut joc de oameni. Și cât am încercat eu să trag, nu se mai poate! Eu dau 70 de milioane, se duce dracului tot! Cu ce să-l ajut? Să mă duc în groapă cu el? OK, el nu-i capabil, este asociatul meu da' nu-mi permit să mă duc în groapă cu totu' din cauza lui, sută la sută.

Iată ce au declarat unul dintre martori în fața procurorilor DNA:

„Din câte cunosc, Damian Iulian avea viciul jocurilor de noroc, motivația lui Yasmin în momentul în care trebuia să ne dea salariile, spunea că Iulian i-a luat încasările, iar eu presupuneam că ăsta este motivul, ăsta fiind viciul lui. Cunosc faptul că Iulian este violent și că de multe ori a bătut-o pe aceasta. Noi angajații ne-am pus adesea întrebarea ce se întâmplă cu banii pe care familiile beneficiarilor îi plătesc lunar și din câte am înțeles Iulian este un împătimit al jocurilor de noroc și ia banii și îi joacă. Așa mi-a spus și Yasmin. Noi ne-am gândit și că poate se cumpără mobilier pentru cămin și de aceea nu sunt bani” – C.L.A., îngrijitoare fără forme legale.

„Cartofi cu haules” și „ciorbă goală”, în meniul zilnic al azilelor Yasminei

Zeci de seniori cazați în azilele patronate de doctorița Yasmin Dalbuzi și de polițistul Damian Iulian Roberto din Voluntari și Pipera primeau zi de zi mâncare cât să nu moară de foame:

La data de 28.08.2023, ora 15:01:35, Laura, utilizatoarea postului telefonic 0787.678.405, o apelează pe Mariana, utilizatoarea postului telefonic 0744.601.200, ocazie cu care are loc următoarea conversație:

Mariana: Da.

Laura: Auzi?

În mediul ambiental, se aude vocea lui Dalbuzi Yasmin: ...Marițo, la felul doi ce le-ai dat, tot ciorbă? Tot ciorbă? (râde – n.n.).

Mariana (râde – n.n.): Hai, uite, vorbește cu Marița.

Laura: Marițo!

Marița: Da.

Laura: Hai că sunt cu Yasmin. Ia zii, ce le-ați dat la felu' doi? (râde – n.n.)

În mediul ambiental, se aude vocea lui Dalbuzi Yasmin: … Răbdări prăjite.

Marița: Așteptăm cartofi prăjiți cu… haules.

Laura: Cartofi prăjiți?

Marița: Ce să le dau?

Laura: A, păi v-ați descurcat cu felu' doi.

Marița: N-am dat nimic, v-așteptăm. Hai, luați ce luați și hai. Vă așteptăm.

Laura: Păi n-a… stai un pic, n-ați dat ciorba?

Marița: Nu.

Laura: Cum dracu' să nu dați masa?

Marița: Nu am dat nicio masă.

Laura: Păi dați-i mă, ciorbă goală!

Marița: Eu am zis, da' am zis că… vă așteptăm pe voi.

Laura: Pune-le, pune-le ciorba aia, nu, nu, nu!

Marița: Hai că le pun.

Laura: Pune!

Marița: Bine, hai. Hai că le pun.

Acuzațiile procurorilor DNA în cazul azilelor Yasminei

Procurorii DNA notează în referatul cu propunere de arestare preventivă că pentru a preveni apariția altor cazuri de abuzuri asupra persoanelor beneficiare ale unor servicii sociale, indiferent dacă furnizorii de servicii sociale sunt publici sau privaţi, începând cu luna iulie 2023 autoritățile cu atribuții în domeniu au descins în mod repetat la sediile centrelor de îngrijiri și asistență, mesajul transmis fiind acela că orice formă de abuz asupra persoanelor aflate în situații de dificultate nu este tolerată.

Decizia a venit în contextul scandalului generat de azilele fraților Ștefan și Daniel Godei, tot din Voluntari.

În cazul Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice Royal Medical Clinic, din actele dosarului rezultă că în perioada 15 iulie 2023 – 11 octombrie 2023, echipele de control din care au făcut parte și inspectori sociali din cadrul AJPIS Ilfov au efectuat un număr de 4 verificări.

„ Reacția inculpaților în fața unei astfel de situații nu a fost cea firească, de remediere a disfuncționalităților prin angajarea de personal de specialitate, monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor, administrarea corectă și constantă a tratamentului prescris de medicul specialist, stabilirea unui meniu adaptat situației personale a fiecărui beneficiar, care să asigure necesarul caloric, ci de a spori măsurile de precauție, astfel încât deficiențele să nu ajungă la cunoștința autorităților .

prin angajarea de personal de specialitate, monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor, administrarea corectă și constantă a tratamentului prescris de medicul specialist, stabilirea unui meniu adaptat situației personale a fiecărui beneficiar, care să asigure necesarul caloric, . În acest sens, este de menționat faptul că în luna iulie 2023, pe fondul problemelor de natură penală cu care s-a confruntat inculpatul Damian Roberto Iulian, ambii inculpați și-au schimbat numerele de telefon și, de atunci, ambii au manifestat o atenție sporită în a nu purta discuții cu caracter „compromițător” altfel decât în aplicația Whatsapp.

și, de atunci, ambii au manifestat o atenție sporită în a nu purta discuții cu caracter „compromițător” altfel decât în aplicația Whatsapp. Relevant, din perspectiva modului și a circumstanțelor de comitere a faptei, este motivul pentru care Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Royal Medical Clinic a ajuns în situația de a nu avea personal , de a nu-l plăti de a-și hrăni beneficiarii cu ce reușesc angajații să încropească și, în final, de a nu-și mai putea plăti utilitățile: datoriile pe care inculpatul Damian Roberto Iulian le produce prin practicarea de jocuri de noroc, care sunt achitate din sumele încasate de la aparținătorii beneficiarilor.

, de a nu-l plăti de a-și hrăni beneficiarii cu ce reușesc angajații să încropească și, în final, de a nu-și mai putea plăti utilitățile: Cu privire la cele două persoane, cercetările efectuate în cauză au stabilit că inculpatul Damian Roberto Iulian îndeplinește funcția de agent șef în cadrul Inspectoratului de poliție județean Ilfov - Poliția Orașului Voluntari iar inculpata Dalbuzi Yasmin Ana Maria, deși este medic rezident, specializarea „chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă”, se prezintă persoanelor interesate de serviciile Royal Medical Clinic SRL ca fiind medic în cadrul Spitalului Municipal”, notează procurorii în documentul citat.

