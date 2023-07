Primele demiteri în cazul azilelor groazei din Voluntari. ”Mă consider un profesionist” SURSE

Preşedintele Autorităţii Naţionale perntru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, Mihai Tomescu şi vicepreşedintele instituţiei Adela Crăciun au fost demişi din funcţii, deciziile urmând să fie publicate luni, 10 iulie, în Monitorul Oficial, fiind vorba de funcţii de demnitate publică.

UPDATE 10.55 O altă decizie a ministrului Muncii a fost demiterea directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), Cristina Elena Anton.

În cazul AJPIS Ilfov, s-a constituit o comisie de disciplină care analizează modul în care au gestionat cazul azilelor de bătrâni. Pentru că este vorba de funcţionari angajaţi cu concurs, nu pot fi demişi fără comisie, au precizat surse din Ministerul Muncii.

---

Mihai Tomescu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, a scris încă de vineri despre plecarea sa din funcţie.

”Dragii mei, am luat astăzi act de decizia domnului Prim Ministru de a fi destituit din funcţia de preşedinte al ANPDPD. Eu mă consider o persoană demnă şi un profesionist şi nu vreau să comentez această decizie. Pentru mine această funcţie nu a reprezentat o sinecură şi nu am o miză politică. Tot ceea ce am făcut a fost să mă pun în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi si să repun pe picioare o institutie care a pătimit atât de mult de-a lungul anilor. Au fost cel puţin cinci reorganizări sau desfiinţări succesive ale acestei instituţii în ultimii zece ani, fapt ce se răsfrânge şi în calitatea politicilor sociale din acest domeniu. Legat de situaţia tragică şi cele petrecute în serviciile sociale apărute în spaţiul public zilele acestea, doresc să vă spun că monştrii care au avut aceste comportamente faţă de persoanele cu dizabilităţi trebuie să suporte consecinţele legii. Vă asigur însă că toate acţiunile noastre de control şi monitorizare au fost realizate cu profesionalism şi de echipe formate din oameni de înaltă calitate morală. Vă mulţumesc pentru tot sprijinul şi îmbrăţişez comunitatea persoanelor cu dizabilităţi din România”, a scris Tomescu pe pagina de Facebook.

Pe lângă preşedintele Autorităţii, a fost demis şi vicepreşedintele instituţiei, Adela Crăciun.

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat duminică, referitor la ceea ce s-a întâmplat în centrele pentru îngrijire în care bătrâni erau torturaţi, că nu are nicio milă pentru „ticăloşii” care au făcut astfel de lucruri.

”Ne arată că avem de-a face cu o problemă de fond, un sistem corupt şi inert”, a mai spus liderul PSD.

Şeful Executivului a spus că prioritatea va fi verificarea şi reanalizarea autorizaţiilor la toate centrele pentru copii, vârstnici şi persoane cu dizabilităţi şi a solicitat mininistrului Justiţiei soluţionarea prioritară a acestor cauze.

De asemenea, începând de luni, ministrul Muncii va începe discuţiile cu reprezentanţii cultelor pentru ca acestea să se implice în sprijinirea şi ajutarea acestor persoane vulnerabile.